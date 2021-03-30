В Греции максимум заражений коронавирусом с начала эпидемии 30.03.2021, 20:01

Европу накрыла третья волна коронавируса.

Греческие органы здравоохранения во вторник объявили о рекордном количестве новых инфекций и тяжелых случаев Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В своем ежедневном бюллетене за понедельник Национальная организация общественного здоровья (EODY) сообщила о 4340 новых случаев по сравнению с 1724 случаями накануне.

По состоянию на вторник в стране насчитывается 741 тяжелый случай болезни по сравнению с 738 в понедельник.

Кроме того, было зарегистрировано 72 новых случая смерти, что увеличило общую смертность от коронавирусной болезни до 8017.

Общее количество заражений, зарегистрированных в стране с момента начала пандемии, сейчас составляет 260 077.

Количество госпитализаций во вторник составило 402, а средний возраст пациентов, обращающихся за лечением, составил 44 года.

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