Сегодня Беларусь сыграет с Бельгией
- 30.03.2021, 20:07
Футбольный матч в рамках квалификация ЧМ-2022 начнется в 21.45.
Во вторник, 30 марта, сборная Беларуси в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 сыграет в гостях с лучшей командой планеты, обладательницей первой строки рейтинга ФИФА сборной Бельгии, передает pressball.by.
Чемпионат мира-2022. Европейская квалификация
БЕЛЬГИЯ — БЕЛАРУСЬ
ЛЕВЕН. Стадион "Ден Дреф". Начало в 21.45
ГРУППА "E": Чехия — 4 очка (2 матча), Бельгия — 4 (2), Беларусь — 3 (1), Уэльс — 0 (1), Эстония — 0 (2).
30.03. Бельгия — БЕЛАРУСЬ, Уэльс — Чехия.