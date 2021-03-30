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Сегодня Беларусь сыграет с Бельгией

  • 30.03.2021, 20:07
Сегодня Беларусь сыграет с Бельгией
Фото essentiallysports.com

Футбольный матч в рамках квалификация ЧМ-2022 начнется в 21.45.

Во вторник, 30 марта, сборная Беларуси в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 сыграет в гостях с лучшей командой планеты, обладательницей первой строки рейтинга ФИФА сборной Бельгии, передает pressball.by.

Чемпионат мира-2022. Европейская квалификация

БЕЛЬГИЯ — БЕЛАРУСЬ

ЛЕВЕН. Стадион "Ден Дреф". Начало в 21.45

ГРУППА "E": Чехия — 4 очка (2 матча), Бельгия — 4 (2), Беларусь — 3 (1), Уэльс — 0 (1), Эстония — 0 (2).

30.03. Бельгия — БЕЛАРУСЬ, Уэльс — Чехия.

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