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Нам нужно просто организоваться

  • 30.03.2021, 21:03
  • 2,014
Нам нужно просто организоваться
иллюстрационное фото ТАСС

Если мы выйдем сражаться, диктатор не устоит.

- Хочется сказать вот о чем. Режим запугивает, сажает, избивает. Это он делает от страха. Страха, что может закончиться его время. Он знает, что если мы выйдем сражаться, он не устоит. На нашу сторону перейдёт армия. И чем сильнее он боится, тем сильнее репрессии, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Надо переступить через свой страх и выйти. Без победы над самим собой ничего не получится. К таким смельчакам присоединятся и другие. Главное, чтобы кто-то стал первым. Первым всегда тяжелее. Но среди нас есть такие. Нам нужно просто организоваться.

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