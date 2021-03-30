Крупнейшая платежная система мира признала биткоин 6 30.03.2021, 21:05

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Дата запуска сервиса не указывается, но это произойдет в ближайшие месяцы.

Компания PayPal, крупнейшая дебетовая электронная платежная система в мире, разрешила пользователям из США расплачиваться в онлайн-магазинах по всему миру с помощью криптовалюты. Об этом рассказал президент и гендиректор компании Дэн Шульман, сообщает Reuters.

Признать биткоин, лайткоин, эфир и другие электронные «монеты», против которых настроены финансовые власти многих государств, система решила с помощью свободной конвертации в традиционные валюты без комиссии. Дата запуска сервиса не указывается, но это произойдет в ближайшие месяцы.

Главной проблемой биткоина остается высокая волатильность, что, в свою очередь, связано с трудностями использования его в качестве платежного средства. В PayPal ожидают, что их инициатива позволит смягчить проблему.

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