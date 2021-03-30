«Давайте не забывать про лозунг «Стоп таракан!» 2 30.03.2021, 21:40

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Фото: reuters

Покажем Сергею Тихановскому и всем политзаключенным, что все было не зря.

– У нас в прошлом году появился замечательный лозунг – «Стоп таракан!» и символ протеста – тапок. Впервые эту идею в массы внёс Сергей Тихановский. Сейчас как-то совсем забыли люди про это. А мне кажется — он был гораздо актуальнее чем белые ленты с браслетами, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Саша3% не просто диктатор, слишком гордо для него это звучит. Он даже хвастается этим, что он единственный диктатор в Европе. Нет, Саша. Ты жалкий таракан, которого мы обязательно прихлопнем. Народ! Давайте не забывать про этот лозунг, и снова сделаем его актуальным! Давайте покажем Серёге Тихановскому и всем политзаключённым, что всё было не зря! Давайте бороться с тараканами, а не вешать белый флаг! Жыве Беларусь!

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