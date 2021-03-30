Сейм Польши принял резолюцию о преследовании поляков в Беларуси

Сейм Польши принял резолюцию о преследовании поляков в Беларуси4
- 30.03.2021, 21:23
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Польский Сейм призвал международное сообщество решительно отреагировать на незаконные действия белорусского режима.
Польский сейм принял резолюцию о преследовании поляков в Беларуси. В ней палата выразила солидарность с задержанными и репрессированными соотечественниками, в том числе с Анжеликой Борис и Анджеем Почобутом, и потребовала их немедленного освобождения и прекращения всех репрессий против них, передает «Польскае радыё».
Текст постановления зачитал заместитель председателя Сейма Рышард Терлецкий:
- Сейм Республики Польша выступает против любого недемократического вмешательства в деятельность организаций польского меньшинства, особенно Союза поляков в Беларуси.
В постановлении говорится, что действия белорусских властей явно противоречат международным обязательствам Беларуси в области защиты национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским соглашениям о защите польского меньшинства, нагнетают напряженность и углубляют самоизоляцию страны в международном сообществе, а также усложняют возвращение к нормальным контактам страны с соседней Польшей.
В то же время Сейм призвал международное сообщество солидарно и решительно отреагировать на незаконные действия белорусских властей.