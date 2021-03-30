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В Москве закроют старейший гастроном – «Елисеевский»

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  • 30.03.2021, 21:20
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В Москве закроют старейший гастроном – «Елисеевский»
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Он проработал 120 лет.

Один из старейших гастрономов Москвы, ныне универмаг "Елисеевский", в ближайшие дни прекратит существование после 120 лет работы, сообщил председатель комитета по предпринимательству Российской торгово-промышленной палаты Александр Каньшин.

По его словам, концепция магазина, который не является сетевым и рассчитан в основном на туристов, не позволяет ему выжить. К тому же, по словам Каньшина, у "Елисеевского" "полно юридических проблем".

Гастроном был открыт в 1901 году на Тверской улице купцом Григорием Елисеевым, став первым в своём роде магазином – с роскошными интерьерами в стиле необарокко, торгующим экзотическими продовольственными товарами и редкими винами.

В советское время "Елисеевский" сменил название на "Гастроном №1" и стал витриной для прибывающих в страну иностранцев. После распада СССР магазину вернули прежнее название, переформатировав его в универмаг.

С февраля 2005 года "Елисеевский" находился в совместном управлении торговой сети "Алые Паруса" и ЗАО "Елисеевский". В 2015 году магазин был выставлен на аукцион, его стартовая цена составляла 2,5 миллиарда рублей.

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