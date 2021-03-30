На смартфоны Samsung в Беларуси пришло обновление «по требованию правительства России» 15 30.03.2021, 22:16

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Что это?

На некоторые смартфоны Samsung, официально продающиеся в Беларуси, пришло обновление программного обеспечения «в рамках исполнения требования правительства России». Спросили у компании, с чем это связано.

Что произошло

Фото читателя 42.TUT.BY

Читатель tut.by, обративший внимание на ситуацию, рассказал: на его смартфон Samsung (приобретался у официального продавца в Беларуси) пришло обновление прошивки, содержащее обязательные к установке программы «по требованиям правительства России».

В описании обновления, в частности, говорится: «В рамках исполнения требования Постановления правительства РФ от 18.11.2020 № 1867 добавлена загрузка обязательных приложений», а ниже добавляется, что «некоторые из приложений будут установлены только в случае сброса устройства до заводских настроек».

Что за постановление

О том, что в России производителей гаджетов обяжут предустанавливать на устройства определенный набор софта, было известно и ранее.

Так, в январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги» и другие.

Такое решение, как заявляли в Минцифре России, «позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами».

Что говорят в Samsung

Объяснить, почему российский софт может автоматически загружаться на «белорусские» смартфоны компании, мы попросили представителей минского офиса Samsung. Вот что нам ответили:

— При продаже устройств с обязательными для предустановки российским ПО и приложениями (согласно требованию Постановления правительства РФ № 1867 от 18.11.2020) в других странах ЕАЭС компания Samsung руководствуется базовым принципом свободного внутреннего рынка в ЕАЭС и запрета на ограничение движение товара (ст. 1, ст. 4 Договора об учреждении).

Согласно этому принципу, то, что произведено с соблюдением специальных требований одного государства, должно быть в свободном обращении на территории ЕАЭС. Соответственно, изменения, связанные с предустановкой российского ПО и приложений, отображаемые на устройствах, продаваемых на российском рынке, будут также отображаться на устройствах, поставляемых в Республику Беларусь.

Мы продолжаем следить за уточнениями в регулировании и юридической практикой и в случае необходимости будем вносить соответствующие изменения в нашу реализацию предустановки.

Какие программы появились на смартфоне после обновления ПО

Основной смартфон автора материала — Galaxy Note20 Ultra, купленный в фирменном магазине производителя в минском ТЦ Dana Mall. На этот гаджет также распространилось обновление, и мы посмотрели, какие приложения на нем появились.

Таких программ оказалось всего две — поиск «Яндекса» и «Яндекс.Браузер». Удалить их полностью штатными средствами смартфона не вышло, но приложения можно скрыть (то есть их иконки не будут отображаться на рабочем столе). Впрочем, некоторые другие программы из списка выше уже были загружены на смартфон.

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