Премию Богушевича получила книга о Кастусе Калиновском 30.03.2021, 22:29

фото: pen-centre.by

В книге по-новому осмысляется процесс рождения модерной белорусской нации.

Белорусский ПЕН объявил лауреата премии Франтишка Богушевича. В этом году победителем стал доктор истории, писатель и журналист Сергей Абламейко, автор книги "Каліноўскі і палітычнае нараджэньне Беларусі". В ней по-новому осмысляется процесс рождения модерной белорусской нации за последние более 200 лет, сообщает pen-centre.by.

Во времена пандемии коронавируса вручение премии Богушевича состоится онлайн — 31 марта в 19 часов. Абламейко в прямом эфире прочитает лекцию по своей книге, расскажет о фактах, которые в книгу не попали, ответит на вопросы зрителей.

Премия Франтишка Богушевича — ежегодная литературная премия. Она вручается с 1994 года за выдающуюся историческую прозу, которая способствует пробуждению исторического сознания и национальной независимости читателей.

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