«Диктатуре – конец! Победа будет за народом!»
Белорусы вышли на вечерние протесты.
В Беларуси проходят вечерние акции протеста.
Лебяжий благодарит Европейский вещательный союз за отстранение недостойной группы от Евровидения.
Партизаны Дзержинска-Койданова на акции протеста.
Брест приветствует всех вольных белорусов.
Гомель, Фестивальный на акции солидарности.
Жители Боровлян верят, что Беларусь будет свободной
«Диктатуре - конец! Победа будет за народом!» - заявляют минские партизаны.
Фото опубликовал телеграм-канал
«Хартия-97».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт
Charter97.org
следующим образом:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:
Ссылка:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка:
Bank Millennium S.A.
Адрес:
ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN:
PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT:
BIGBPLPW
Название владельца счета:
Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа:
Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу
charter97@gmail.com