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«Диктатуре – конец! Победа будет за народом!»

  • 30.03.2021, 22:54
«Диктатуре – конец! Победа будет за народом!»

Белорусы вышли на вечерние протесты.

В Беларуси проходят вечерние акции протеста.

Лебяжий благодарит Европейский вещательный союз за отстранение недостойной группы от Евровидения.

Партизаны Дзержинска-Койданова на акции протеста.

Брест приветствует всех вольных белорусов.

Гомель, Фестивальный на акции солидарности.

Жители Боровлян верят, что Беларусь будет свободной

«Диктатуре - конец! Победа будет за народом!» - заявляют минские партизаны.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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