Бельгия – Беларусь – 8:0 15 30.03.2021, 23:33

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Белорусские спортсмены нанесли еще один удар по режиму.

В Левене завершился матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Бельгии и Беларуси.

Бельгийцы разгромили белорусских футболистов со счетом 8:0.

Команда Михаила Мархеля потерпела самое крупное поражение в своей истории. Прежний антирекорд был установлен в 2003 году в квалификации чемпионата Европы-2004, когда белорусы уступили австрийцам со счетом 0:5.

Бельгия – Беларусь 8:0

Голы: 1:0 – 14 Батшуайи, 2:0 – 17 Ванакен, 3:0 – 38 Троссард, 4:0 – 42 Доку, 5:0 – 49 Прат, 6:0 – 70 Бентеке, 7:0 – 75 Троссард, 8:0 – 89 Ванакен.

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайи (Бентеке, 64).

Беларусь: Гутор, Юзепчук, Павловец, Наумов, Поляков, Кисляк (Маевский, 61), Подстрелов (Сигневич, 46), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 46), Кендыш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 75).

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