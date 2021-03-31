Госдеп приказал американским дипломатам покинуть Мьянму 1 31.03.2021, 7:33

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Протесты в стране будут продолжаться.

Госдепартамент США приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму, где проходят протесты после военного переворота.

Об этом сообщает CNN.

В Госдепе отметили, что по их мнению, протесты в Мьянме будут продолжаться. Еще 14 февраля дипломатам разрешили добровольно решать, оставаться ли в Мьянме. Остаться могут лишь те дипломаты, чья работа критически необходима.

Из-за обострения насилия и беспорядков, Госдеп также рекомендовал гражданам США отказаться от поездок в Мьянму.

Что происходит в Мьянме

1 февраля 2021 года военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год.

Временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимала должность государственного советника. Они находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

После этого по всей стране начались массовые протесты против военного переворота. Толпы собираются в Янгоне, Мандалае и других городах.

19 февраля стало известно о первой жертве протестов — 20-летней девушке. Военные Мьянмы применяют против протестующих боевое оружие и газ.

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