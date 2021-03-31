Госдеп приказал американским дипломатам покинуть Мьянму

Госдеп приказал американским дипломатам покинуть Мьянму1
- 31.03.2021, 7:33
- 1,258
Протесты в стране будут продолжаться.
Госдепартамент США приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму, где проходят протесты после военного переворота.
Об этом сообщает CNN.
В Госдепе отметили, что по их мнению, протесты в Мьянме будут продолжаться. Еще 14 февраля дипломатам разрешили добровольно решать, оставаться ли в Мьянме. Остаться могут лишь те дипломаты, чья работа критически необходима.
Из-за обострения насилия и беспорядков, Госдеп также рекомендовал гражданам США отказаться от поездок в Мьянму.
Что происходит в Мьянме
1 февраля 2021 года военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год.
Временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.
Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимала должность государственного советника. Они находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.
После этого по всей стране начались массовые протесты против военного переворота. Толпы собираются в Янгоне, Мандалае и других городах.
19 февраля стало известно о первой жертве протестов — 20-летней девушке. Военные Мьянмы применяют против протестующих боевое оружие и газ.