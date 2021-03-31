Ученые раскрыли последствия извержения супервулкана для Земли 31.03.2021, 7:54

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Иллюстрационное фото

Он расположен в районе гватемальского нагорья.

Ученые раскрыли, как извержение супервулкана может повлиять на атмосферу Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на phys.org.

Исследователи изучили последствия катастрофического взрывного извержения супервулкана Лос Чокойос, расположенного в районе гватемальского нагорья, которое произошло 75 тысяч лет назад. Сейчас на его месте находится гигантская кальдера Атитлан, превратившаяся в озеро. Высота кальдеры над уровнем моря составляет 1563 метра, а вокруг находятся три конусообразных вулкана: Атитлан, Толиман и Сан-Педро.

Ученые проанализировали отложения в геологических слоях, образовавшихся после извержения, и выяснили, что в результате катастрофы в атмосферу было выброшено большое количество серы, хлора и брома. Согласно результатам компьютерного моделирования, извержение нарушило в тропиках квазидвухлетние колебания направления ветра в стратосфере, которое продлилось десять лет.

Нарушение ветровой системы является результатом нагрева воздуха из-за аэрозолей и охлаждающего эффекта, вызванного истощением озонового слоя после извержения.

На сегодняшний день известно о 20 супервулканах по всему миру. Один из самых известных — кальдера Йеллоустоун в США.

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