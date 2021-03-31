14 стран усомнились в озвученной ВОЗ версии о происхождении коронавируса 1 31.03.2021, 8:09

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Доклад организации на эту тему подвергся жесткой критике.

Правительства США, Канады, Австралии, Чехии, Дании, Израиля, Эстонии, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Великобритании и Словении заявили о «совместной озабоченности» в связи с докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщается в заявлении на сайте Госдепа США.

«Мы присоединяемся к выражению общей обеспокоенности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы по разработке и использованию эффективной международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — говорится в заявлении.

Представители 14 стран отметили, что миссия ВОЗ имеет решающее значение для продвижения целей глобального здравоохранения. В заявлении указано, что организация не представила информацию в полном формате, а экспертное исследование коронавируса проведено с задержкой и многие образцы были утеряны.

Страны призвали подробно проанализировать ситуацию с COVID-19 во второй фазе. Они также обратились к другим зарубежным государствам для подтверждения приверженности этой цели.

В документе говорится и о создании независимого коллектива экспертов, которые определят истинную причину возникновения вируса, что позволит избежать аналогичных ошибок в будущем.

Ранее ВОЗ опубликовала отчет по итогам поездки ученых в Китай для исследования возникновения коронавируса. В докладе сказано, что лабораторное происхождение COVID-19 маловероятно. Также отмечается, что источник вируса все еще не найден и заявленные гипотезы о его возникновении продолжают изучаться.

В январе 2021 года специалисты ВОЗ прибыли в Китай, чтобы попытаться установить происхождение коронавируса. Основная гипотеза заключалась в том, что вирус был у некоего вида летучих мышей, но затем мутировал и через животное-посредника передался человеку.

Между тем, Wall Street Journal сообщила, что экспертам ВОЗ не удалось установить связь между первым официально заразившимся коронавирусом человеком — «нулевым пациентом» — и рынком морепродуктов и диких животных в Ухане.

Житель Уханя по фамилии Чэнь, который заболел коронавирусом 8 декабря 2019 года, заявил представителям ВОЗ, что его родители покупали продукты еще на одном рынке.

В связи с этим эксперты предполагают, что эпидемия могла начаться раньше и вирус распространился по Уханю еще до вспышки на рынке морепродуктов, который считался его источником.

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