Россию накрыло инфляционное «цунами» 5 31.03.2021, 8:43

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С начала года все стало дороже на 20–30%.

Россияне стремительно перестают быть обществом потребления. Потому что потреблять становится все дороже.

Еще 9 декабря прошлого года президент Владимир Путин потребовал от правительства России «в течение недели» принять меры для прекращения роста цен в магазинах. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты. Куда, куда вы смотрите-то? Сахарный песок — почему цены выросли на 71,5%? А подсолнечное масло — на 23,8%? Макаронные изделия — на 10,5%. Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе, где говорили: "В СССР есть все. Только не всем хватает". Решить в течение недели!».

Однако прошла неделя, прошло и три месяца, и вот управления Росстата в регионах публикуют вполне официальные отчеты, согласно которым цены продолжают расти. Да еще как расти — опережающими темпами. Продуктовая инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2% — в 7,5 раза больше, чем в странах Европейского союза, где цены на продукты выросли всего на 1,1%.

Корреспонденты «Новой газеты» отправились в магазины и зафиксировали два момента:

· Правительство с задачей не справилось.

· Реальность — даже хуже, чем данные Росстата.

МОСКВА

Дешевле не будет. Ритейлеры сомневается в возможности снижения цен: это невыгодно поставщикам

Суббота, 27 марта. Выходной, но в «Пятерочке» немноголюдно. Подхожу к витрине с птицей: куриная грудка по сравнению с декабрем прошлого года подорожала на целых 40 рублей — 339 рублей вместо 299. Росстат признает: курятина — лидер по удорожанию. По официальной информации, она «взлетела» в цене на 8,1%, но из ценника следует, что даже выше — на 13,3%.

Кладу лоток обратно. Продавец тактично отводит взгляд.

1 марта Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке производителей куриного мяса и яиц: обоснованно ли повышение цен? Хорошо бы еще проверили и другие продукты.

Молоко и сметана по сравнению с декабрем прошлого года стали дороже на 5–10 рублей. Продавец рассказывает: «Покупательская способность зависит от месторасположения. У нас небогатый район. В основном покупают то, что подешевле. По акциям. Акций стало больше, но и цены заметно подросли».

В соседнем магазине «Дикси» цены тоже выросли. Овсяные хлопья, которые в декабре стоили 70 рублей, сегодня стоят 84 рубля 90 копеек (рост на 21%). Котлеты выросли в цене на 10 рублей — со 169,9 рубля до 179,9 рубля (рост на 5,9%). Подсолнечное масло подорожало на 20,8%: со 119,9 рубля до 144,9 рубля.

Чтобы поддерживать покупательский спрос, магазин начал чередовать акции на товары одной ценовой категории. При этом продавцы подчеркивают, что самые дешевые продукты, такие как макароны за 15 рублей, тушенку за те же 15, молоко за 30 и хлеб за 14, — берут пока немногие. В основном радикально сэкономить на продуктах пытаются рабочие с ближайшей стройки.

Сотрудники магазинов сомневаются в возможности снижения цен в этом году: говорят, это невыгодно поставщикам.

Кристина Кондрашкова, для «Новой»

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Яйца учат курицу. Мартовское подорожание социально значимых продуктов — не последнее. Нового скачка цен ждут уже в апреле

Сахар с прилавков петербургских магазинов исчез всего на три-четыре дня в середине марта. По словам руководителей гипермаркетов самых популярных в городе торговых сетей («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Дикси», «Лента»), петербуржцы пару недель назад действительно проявили повышенный интерес к этому товару. Однако сахар довольно быстро завезли, причем в объемах, полностью покрывающих запросы потребителей. Только если исчез сладкий продукт в магазинах с ценниками от 31 до 37 рублей за килограмм, то вновь лег на полки уже по 46–50 рублей за килограмм.

Растительное масло из продажи в Петербурге не пропадало вовсе, что не помешало ему тоже резко увеличиться в стоимости: со 120–130 рублей за литр в середине марта до 150–170 рублей к сегодняшнему дню. Подорожание сахара и подсолнечного масла петербургские ретейлеры объяснили резким ростом закупочных цен на эти продукты. «Подскочили примерно на 30%, не дожидаясь истечения соглашений об их заморозке», — прокомментировали «Новой» в петербургском представительстве X5 Retail Group. «По согласованным ценам сахар и растительное масло производители не продавали. Ссылались на разные причины, например, на то, что производственная линия находится на профилактике и т.п.», — рассказали «Новой» в сети «Реалъ».

В марте же ощутимо выросли в цене яйца (с 70–75 до 100–115 руб. за десяток) и куриное мясо (со 175–200 до 240–255 руб. за килограмм). Поставщики еще в январе пугали потребителей скорым повышением отпускных цен на говядину и свинину, тем не менее в торговых сетях с начала года они держатся на одном уровне: говядина — от 470 до 560 руб. за кг, свинина — от 270 до 350 руб. На продуктовых рынках Северной столицы к мясу подступиться страшнее: кура — от 280 руб., свинина — от 360, говядина — от 500.

К удивлению покупателей, за последнюю неделю стали дороже картофель (на 3,2%, по данным Росстата) — по 60–80 руб. за кг и морковь (на 2,6%, по данным статистов) — по 45–55 руб. за кг. Но немного подешевели огурцы (на 5,3%) — по 130 руб. за кг и помидоры (на 1,1%) — по 270 руб. за кг.

В целом, по оценкам Росстата, за последний месяц продукты питания в Петербурге стали стоить больше на 8,2%. Однако у большинства петербургских ретейлеров крепка уверенность в том, что мартовское подорожание социально значимых продовольственных товаров — не последнее. Они не исключают ближайшего скачка цен уже в апреле.

По мнению экономистов, опрошенных «Новой», результаты последнего регулирования цен еще раз доказали, что вмешательство государства не способно уничтожить рыночные причины подорожания. «Минэкономразвития и Минсельхоз «успокаивают» население тем, что все цены могут вырасти лишь в рамках инфляции, но игнорируют при этом, что сама инфляция давно уже вышла за рамки прогнозируемой», — отмечают эксперты.

«Я не сторонник регулирования цен на продукты питания, потому что искусственное сдерживание, по опыту наблюдений, всегда вызывает проблемы и напряженность. Регулируя цены, государство закрепляет эти самые повышения. Сегодня важнее всего снять некий потребительский ажиотаж, а затем по мере возможности отказываться от регулирования», — считает главный аналитик Института современного развития Никита Масленников.

Петербургские ретейлеры пока воздерживаются от прогнозов о том, как будут вести себя цены на социально значимые продукты питания после их официальной «разморозки».

Нина Петлянова, «Новая»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Картошка на масле. По данными Ростовского отделения Росстата, с января по февраль продукты питания в области подорожали на 2,2%, в марте рост продолжился

Если сравнить ежемесячные отчеты Департамента потребительского рынка и услуг Ростовской области, то за год больше всего в регионе подорожал сахар: в марте прошлого года он стоил 27 рублей, сейчас продается по 48 рублей, рост составил 77%. Следом за сахаром рекорд показала гречневая крупа — за год она подорожала на 41% и сейчас обходится ростовским покупателям в среднем по 78 рублей за кг. Замыкает тройку лидеров еще один продукт, цену на который в конце прошлого года предложил отрегулировать президент страны Владимир Путин — подсолнечное масло: год назад в Ростовской области литр масла стоил 96 рублей, сейчас — не менее 126. Примечательно, что такого роста цены не было очень давно, например, в марте 2019 года подсолнечное масло стоило 95 рублей.

Килограмм картошки в Ростовской области сейчас стоит 30 рублей, это на 30% дороже прошлогоднего показателя в этот период времени. Существенно подорожали яйца: Департамент потребительского рынка и услуг утверждает, что средняя цена за десяток — 79 рублей (год назад в это время они стоили 62 рубля), хотя в магазинах областного центра с трудом удается обнаружить яйцо дешевле 85 рублей за десяток.

Цены на мясо изменились незначительно: говядина за год подорожала на 2 рубля (347 руб. за кг), свинина на 17 руб. (268 рублей за кг).Отдельного внимания заслуживает рыба: чиновники настаивают, что килограмм замороженной неразделанной рыбы в Ростовской области сейчас стоит 178 рублей (год назад — 163 руб., рост почти 10%), но самый дешевый минтай в магазинах города трудно найти по цене ниже 220 рублей.

Что касается цен на сезонную продукцию, то она в Ростовской оласти больше всего подвержена колебаниям. Если в середине зимы свежие огурцы в крупных торговых сетях продавались в среднем по 200 рублей за кило, то сейчас продукцию парниковых хозяйств на рынках можно найти по 160–170 рублей.

Елена Романова, «Новая»

Виноват Эквадор. Больше всего в Зауралье подорожали сахар-песок, гречка и картофель

В Курганской области по сравнению с началом года подорожали мука, рис, курица, овощи, макароны и рыба. Килограмм картофеля стоит столько, сколько 15 лет назад стоили бананы из Эквадора — 32 рубля. Выросла цена на белокочанную капусту — ее продают по 23 рубля за килограмм.

Рис стоит 89 рублей за кг. Несколько лет назад такая цена была не за обычный шлифованный рис, а за красный, бурый или смесь рисов. Сейчас они стоят совсем неприлично.

Сильно подорожали бананы, цена на них доходит до 90 рублей. Ситуацию объясняют неурожаем в Эквадоре.

Макароны «Макфа» по акции в «Магните» (упаковка 450 граммов) сейчас продают за 39 рублей (скидка 35%, полная цена — 53 рубля). В январе, также по акции, они стоили 36 рублей. Молоко без скидки стоит 50 рублей за 900 граммов. Зимняя цена — 35 рублей.

— Как люди экономили раньше, так и продолжают. В основном берут товары со средних и нижних полок. Разве что сейчас почаще начали брать «нижние» товары из эконом-сегмента. У кого была богатая продуктовая корзина — она и сейчас такая же. Хлеб дешевле берут, дарницкий да пшеничный — самый ходовой товар. Макароны берут. Овощи плохо берут: перец болгарский импортный лежит-долеживает, пока не испортится, — рассказала «Новой» продавец супермаркета Татьяна Андреева.

Согласно данным Росстата по Курганской области, больше всего в Зауралье подорожали сахар-песок, гречка и картофель. Цены на них выросли на 72%, 42% и 46% соответственно. В феврале этого года килограмм сахара продавали за 49,63 рубля. Килограмм картофеля — 27 рублей, гречка стоит 105 рублей.

Юлия Баталова, для «Новой»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Непобежденные батоны. По росту цен на продукты регион обогнал всю страну

«Лишний раз яичницу не пожаришь», — говорит Елена, щелкая пальцем по ценнику на полке с яичными лотками. Сегодня десяток стоит 68 рублей, и это по акции.

Три месяца назад, во время новогодних выходных, Елене крупно повезло: на прилавке появилась курица по 80 рублей за килограмм вместо обычных для того времени 100. Женщина купила столько тушек, сколько влезало в морозилку. «Хорошо, что сын у меня не мясоед. Мама по состоянию здоровья уже жевать не может. Запаса хватило надолго. Но не навсегда. Я каждый день смотрю на витрину с курами, жду — вдруг опять цена снизится? Но она, наоборот, растет каждый день на один-два рубля!». Елена отворачивается от холодильной витрины с разочарованием: тушки бройлеров стоят уже 140 рублей.

Идем к молочной горке. На нижней полке остался творог по цене от 52 рублей за пачку. Контейнеры с распродажными ценниками по 38 рублей пусты — за день покупатели вымели дешевый товар. Зато во фреш-отделе в корзинах лежат нетронутые горы фруктов. «Раньше к вечеру на дне коробки оставалась кучка яблок с побитыми бочками, потому что бабушки успевали до меня выбрать хороший товар. Сейчас они сюда только в день пенсии подходят», — Елена кладет в тележку три самых дешевых яблока (84 рубля за килограмм) и столько же бананов (71 рубль).

Через бакалейный отдел Лена проходит, не останавливаясь. От кофе она решила отказаться: вредно не только для здоровья, но и для кошелька (стограммовая банка стоит минимум 150 рублей). Перешла на зеленый чай без сахара (900-граммовая пачка песка — 45 рублей).

Экономить удается на хлебе. Елена подрабатывает фасовщицей в магазине-пекарне, ей иногда разрешают забирать некондиционную и позавчерашнюю продукцию. Зарплата, правда, мизерная — 4 тысячи рублей на полставки. Раньше женщина работала станочницей на заводе, сварщицей, кондуктором. Теперь она не может надолго отлучаться из дома, потому что нужно ухаживать за больной матерью, которая два года назад слегла с онкологией. Пособие по уходу за взрослым инвалидом — 1200 рублей. Елена не оформляла эту выплату, потому что получателям пособия запрещено официально работать.

Семейный бюджет состоит из зарплаты Лены, маминой пенсии по инвалидности (10 тысяч рублей) и детских пособий. Собеседница в одиночку воспитывает семилетнего сына Руслана. Получает на него региональное пособие на ребенка до 16 лет — 926 рублей в месяц и президентскую выплату на детей от трех до семи лет — 4800 рублей в месяц. В мае Руслану исполнится восемь лет, и президентские на него платить перестанут.

Государственные мужи в Саратовской области начали борьбу с ценами, как только президент заметил, что гражданам не хватает на еду. В декабре губернатор Валерий Радаев созвал правительственную комиссию по снижению цен на продовольствие, а саратовский депутат Госдумы Николай Панков поднял по тревоге единороссов, поручив районным отделениям партии мониторить цены на хлеб.

Впрочем, покупатели справились с мониторингом своими силами. В середине декабря в соцсетях появились фотографии из магазинов «Магнит», где продавались нарезные батоны энгельсского производства по 73 рубля. В областном министерстве экономического развития заявили, что это опечатка: «При загрузке головной компанией цен в общую базу произошла техническая ошибка».

Через две недели такие же батоны за 74,5 рубля появились в «Ленте». «Может, он красной икрой внутри намазан?» -- задавались вопросом пользователи соцсетей. Министерство, как повествует ведомственная пресс-служба, «оперативно связалось с представителями торговой сети». На следующий день коварный батон продавался уже за 52,5 рубля.

В среднем батоны в сетевых магазинах стоят от 40 рублей, белый хлеб — от 30 рублей за буханку. По официальной статистике, за год хлеб подорожал на 12%.

Росстат подсчитал, что в 2020 году Саратовская область стала лидером по продовольственной инфляции. Цены на продукты выросли на 10,3%. На втором месте оказались Дагестан (здесь еда подорожала на 9,7%) и Адыгея (9,3%).

Как полагает саратовское минэкономразвития, цены растут потому, что жители региона богатеют. «Темп роста заработной платы в области был самым высоким в Приволжском округе, — уверяют чиновники. — Рост зарплат — это повышение покупательной способности и рост спроса на товары, которые привели к некоторому сближению цен со среднероссийскими».

Надежда Андреева, «Новая»

ЕКАТЕРИНБУРГ

Общий чек вырос на треть. Питание моей семьи всегда было затратной статьей расходов. В этом году продуктовый шоппинг —постоянный источник стресса

— Обратите внимание на товары по акции, — выдергивает меня из мысленных подсчетов «хватит-не хватит» продавщица за кассой.

— По акции? — рассеянно переспрашиваю я, с удивлением обнаруживая, насколько сильно выросли цены на привычные продукты. — Пару месяцев назад эти же продукты без акции столько и стоили.

— Это правда, — тяжело вздыхает кассир. — Так все в цене выросло. Доллар растет, бензин растет, коммуналка — вообще за пределами понимания…

— Так большинство продуктов — местные. При чем тут доллар?

— Ну, это я не знаю, — пожимает плечами кассир, многозначительно посмотрев куда-то вверх, мол, где-то там можно найти ответы на все эти вопросы.

Из года в год я покупаю примерно один и тот же набор продуктов, который можно назвать базовым: молоко, хлеб, мясо, овощи, фрукты, масло, крупы и макароны. Крайне редко в мою корзину попадают полуфабрикаты и консервы. Во-первых, необоснованно дорого, во-вторых, все это можно приготовить самостоятельно. После успешного импортозамещения я почти перестала покупать сыр. Разрешение правительства печь хлеб из фуражной муки со временем вытеснило из моей продуктовой корзины и хлебные изделия, так как с каждым месяцем они становились все хуже качеством. Последней каплей для отказа от магазинного хлеба стала буханка, которая буквально расслоилась на отдельные элементы и покрылась черной плесенью на третий день после покупки.

Питание моей многодетной семьи и в прошлом году было затратной статьей расходов, но начало этого года превратило продуктовый шоппинг в источник безмерного стресса. Общий чек при том же наборе продуктов, что и раньше, вырос на 20–30%. Теперь я не делаю импульсивных покупок, заранее составляя строгий список продуктов, которые нужны для приготовления конкретных блюд — никаких тебе гурманских порывов.

— Нам вообще перестало зарплаты хватать на жизнь, — призналась 35-летняя екатеринбурженка Ольга Лыкова. — У нас в семье только папа работает. Пришлось убрать часть занятий дополнительного образования детей. Но и это ситуацию не спасло, мясо теперь покупаем в два раза реже, рыбу вообще раз в месяц. Сразу после Нового года рост цен еще не так чувствовался, а вот в марте, например, я еще ни разу не купила помидоры и огурцы, а из фруктов покупала только яблоки по акции. Ценники на них теперь трехзначные. Если видишь цену до ста рублей, значит, повезло — акция.

В середине марта управление государственной статистики по Свердловской области отчиталось о росте цен: с сравнении с январем в феврале морковь подорожала на 19,8%, картофель — на 7,5%, курица — на 4,8%, лук — на 3,4%, яйца — на 2,1%, масло подсолнечное — на 1,2%, рыба — на 1,2%. Кроме того, повысились цены на говядину, гречку, хлеб, сахар и молоко.

Просмотрев свои чеки за прошедший период, я обнаружила, что цена на подсолнечное масло выросла с 89,99 до 109,99 рубля. Оговорюсь сразу, это цены со скидками. В целом, полки с подсолнечным маслом оставляют гнетущее впечатление: если из 7–10 представленных марок одна и стоит меньше ста рублей, то это обязательно масло в «хитрой» бутылке, визуально мало отличающейся от рядом стоящих, но вмещающая 750 мл вместо 900 мл по соседству, так что экономии никакой.

Но все рекорды бьет цена на курицу. Голени, которые я покупаю, в январе стоили 119 рублей килограмм, а в марте — 139. Цена на яйца категории «Отборное» выросла с 70 рублей до 90. Сотрудники магазина объясняют это закрытием крупной птицефабрики «Среднеуральская» — снизилась конкуренция. И снова традиционно звучит версия о росте доллара — комбикорм фермеры покупают за валюту. Но есть и неожиданное объяснение: зима была морозной, увеличились затраты на отопление курятников. Свиньи, надо полагать, не мерзли, раз цена на свинину не выросла.

Как показывает опыт, отката цен обратно обычно не бывает. Просматривая небольшие очереди к кассам, понимаю, что заметно поредевшие корзины и тележки екатеринбуржцев вряд ли станут наполняться доверху в ближайшее время.

Изольда Дробина, «Новая»

ВЛАДИВОСТОК

Макарошки наносят удар. Сравниваем цены на продукты пятимесячной давности с актуальными: подорожало всё

«Как я понял, что цены действительно поднялись? — рассуждает приятель, представитель «верхней прослойки среднего класса». — Раньше шел в магазин и брал, например, сыр «Российский» или «Мааздам», не глядя на ценник. Ну сколько может стоить этот кусок? 200–300 рублей? И ладно. Но вот недавно поймал себя на том, что смотрю на стоимость и могу уже что-нибудь не взять.

Берем чек из магазина одной из распространенных в Приморье продуктовых сетей «Самбери» за 2 ноября прошлого года. Сравниваем цены пятимесячной давности с актуальными.

Говяжья тушенка от Орского мясокомбината, что стоила 115,98 руб., сейчас — 119,98. Десяток отборных яиц тогда обошелся в 77,89 руб. Сейчас — 112,89. Цены на яйца в Приморье вообще отдельная тема, они дорожают по какому-то необъяснимому принципу (не только перед Масленицей или Пасхой), но иногда дешевеют — тоже не очень понятно почему.

Замороженные бифштексы «Ратимир» (400 г) стоили 159,99 руб., сегодня — 211,98. Хинкали «Великосочные» стоили 329,99 руб. — сейчас 335,99.

«Российский сыр» (50%) от белорусского производителя можно было купить за 479,97 руб. кило. Сейчас он подорожал на 20 рублей. И это несмотря на то, что губернатор Приморья Олег Кожемяко за последний год несколько раз побывал в Белоруссии и договорился с Лукашенко и его правительством о сотрудничестве по всем направлениям, в том числе о поставках продовольственных товаров.

И удар под дых — макарошки! «Макфа» (витки) стоили 52,98 руб., а теперь за них придется выложить 58,99 руб.

Есть и хорошие новости. Арсеньевский варенец с пенкой как стоил 60 рублей, так и стоит. Пражский паштет и Эстонский паштет — неизменные 39,76 руб. за баночку.

Приморскстат в марте этого года сообщал, что «индекс потребительских цен на товары и услуги остался на уровне предыдущего месяца и составил 100,5%. Повлияли меры правительства России по сдерживанию роста цен на социально значимые товары первой необходимости, охлаждение спроса после праздников, низкие доходы населения».

Фрукты и овощи в последнее время дорожают или дешевеют очень нелинейно, во многом это зависит от ситуации на границе с Китаем. Но, например, окорочка и яйца подорожали за месяц на 2–3%, охлажденная и мороженая курица — на 4%, говяжья печень — на 6%. Произошло это из-за того, что производители решили повысить отпускные цены. И — добавим от себя — из-за того, что в крае подорожали бензин и дизтопливо.

«Январское снижение цен на сахар (на 3%) в феврале вновь сменилось ростом на 0,7%. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, булочные изделия сдобные из пшеничной муки высшего сорта штучные, хлопья из злаков стали дороже на 0,5–1%, мука пшеничная — на 0,5%. Из рыбопродуктов выше среднего уровня подорожали икра лососевых рыб отечественная, кальмары мороженые, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (на 2–7%)», — проинформировали в Приморскстате.

При этом краевое правительство в декабре сообщало, что зафиксировало цены на масло, сахар и макароны. Статистика показала, что по сравнению с октябрем 2020-го в ноябре цены на подсолнечное масло выросли на 15%, а сахар подорожал в 1,5 раза. «Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла – от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм», — сообщали тогда в краевом министерстве промышленности и торговли. После установки максимально допустимых цен подсолнечное рафинированное, дезодорированное масло, «произведенное на территории Российской Федерации без смешивания с другими видами масел, без примесей и добавок, в потребительской упаковке, за исключением индивидуальной потребительской упаковки типа спрей-аэрозоль», должно стоить не более 124 рублей за литр (на прилавках оно чуть дороже). Российский сахар — не дороже 56 рублей за кило.

Валерия Федоренко, «Новая»

ТЮМЕНЬ

Страдают маленькие. Небольшие продмаги не выдерживают конкуренции с крупными сетями

В Тюмени заметнее всего выросли цены на макароны: стоимость пачки «Макфа» с 39,99 рубля за месяц выросла до 59,99 рубля, то есть почти на 50%. Существенно подорожало молоко. В отдельных случаях — на 19%. Так, например, еще в январе пакет «Ирбитского» молока в «Пятерочке» стоил 41,99 рубля, а уже в феврале цена подскочила до 49,99 рубля.

Сами продавцы «Пятерочки» отмечают, что цены на различные товары периодически меняются за счет акций. При этом акционные товары разбирают гораздо быстрее. Особенно это касается мясных продуктов и курицы: к вечеру их уже нет.

Владимир Панов — владелец нескольких небольших продуктовых магазинов в Тюмени. Он утверждает, что за месяц цены изменились существенно, однако в сетевых магазинах это не настолько заметно, как в маленьких, из-за способности сетевиков делать «глубокие скидки» и даже «уходить в минус» по отдельным позициям. Предприниматель отметил, что рост цен способствует закрытию маленьких магазинов, которые попросту не могут конкурировать с сетевиками.

ПЕРМЬ

«Цены растут каждый день». По данным Пермьстата за февраль, больше всего в цене выросли овощи

Килограмм свежих огурцов с начала года подорожал почти на 30% (средняя цена — 200 рублей). На 15% в цене выросла морковь (37 рублей за кг), на 14% — свежие помидоры (209 рублей) и картофель (31 рубль), на 13% — свекла (34 рубля), на 12% — лук репчатый (29 рублей).

На 10% стали дороже бананы (90 рублей за кг), на 8% — охлажденные и мороженые куры (157 рублей за кг). А максимальное снижение цены, по статистике, примерно на 5%, наблюдается у пастеризованного молока 3,2–2,5% жирности (51 рубль за литр) и мясных консервов (143 рубля за 350 г).

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова говорит, что рост цен на плодоовощную продукцию — естественный процесс. «С этой ситуацией мы сталкиваемся каждый год. Весной овощи дороже, осенью — дешевле», — пояснила Елена Гилязова изданию РБК.

Правда, цены растут не только в сравнении с осенью, но и по сравнению с началом года. Так, в «Пятерочке» в начале января можно было купить килограмм свежих огурцов за 150 рублей, килограмм моркови — за 24 рубля, картофеля — за 20 рублей, лука — за 25, а бананов — за 64 рубля. К концу февраля огурцы подорожали почти до 180 рублей килограмм, но сейчас, в конце марта, цена упала до 100. Прошлогодняя морковь и картофель на витрине закончились, но можно купить ранний картофель за 70 рублей кило. Свекла сейчас стоит 43 рубля, лук репчатый 32, бананы только растут в цене — уже больше 80 рублей килограмм.

— Цены у нас увеличиваются каждый день на рубль, два, до десяти рублей может подняться цена на товар. Иногда по несколько раз в день наш офис поднимает цены. Каждый день приходит по тысяче новых ценников. А самый большой рост с января — на алкогольную продукцию. У нас еще есть карты магазина, по которым товар проходит дешевле. Снижение цен тоже бывает, это уже мы сами, магазин, говорим, у какого товара нужно снизить цену. Если какого-то товара много, а продажи не очень высокие — подаю на снижение цены. В офисе смотрят, какие сниженные цены подали магазины, и выбирают среднюю. В последнее время снижали в основном мясо охлажденное, шашлыки, сезон начинается, — рассказала администратор магазина «Пятерочка» в центре Перми.

Мы сравнили по чекам цены на некоторые продукты в этой «Пятерочке» три месяца назад и сейчас, в конце марта:

Майонез «Ряба» провансаль оливковый 67%, 372 г: было 58 рублей, стало 84 рубля.

Яйца куриные, с0, 10 шт.: было 61 рубль, стало 81 рубль.

Творог «Станция молочная», обезжиренный, 200 г: было 50 рублей, стало 64 рубля.

Сметана «Станция молочная», 20%, 300 г: цена за три месяца не изменилась, 55 рублей.

Александра Семенова, для «Новой»

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