Никол Неустранимый Аркадий Дубнов, «Новая газета»

31.03.2021, 8:55

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Никол Пашинян.

Фото: Степан Погосян / Photolure / ТАСС

Премьер-министр Армении Пашинян уходит, но, видимо, остается.

«Тоска по Армении» — так называлась книга, написанная почти полвека назад замечательным русским писателем Андреем Битовым. Говорят, он написал ее чуть ли не за неделю, рассказав практически потаенную тогда правду об истреблении многих сотен тысяч армян в Османской империи в 1915–1916 гг. Если и сами армяне мало что знали о своей запретной истории, то что говорить о тех, для кого писал Битов на русском языке, — армянская трагедия оставалась неизвестна жителям большого Советского Союза.

Тридцать лет спустя после исчезновения Союза, в ставшей его правопреемницей России снова до удивления мало знают о драме нынешней послевоенной Армении, полагая, что если она является одним из ближайших российских союзников, входя в единые с Москвой военно-политические и экономические союзы, то не может быть там и серьезных отличий от российских правил игры во внутренней политике.

Да, известно, Армения потерпела тяжелое поражение в прошлогодней 44-дневной войне с Азербайджаном за Карабах, и часть его была сохранена для проживания там армян только благодаря спасительному перемирию, установленному при посредничестве России.

Да, сегодня повседневная жизнь армянского населения в этой вдвое меньшей, чем прежде, части Карабаха, обеспечивается российскими миротворцами. Да, так или иначе, но Россия фактически пока остается главным гарантом военной безопасности Армении. Но значит ли это, что она является вассалом Кремля, запрашивая у него ярлык на правление или смену правления очередного лидера?..

Забавно было видеть, что, казалось, даже просвещенные московские журналисты, общаясь с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, требовали от него ответа, состоится ли разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после того, как последний объявил, что вскоре он подаст в отставку.

Читался тут неподдельный ужас — разве так можно, уйти из лидеров, не назвав преемника, а самое возмутительное, не согласовав это с Владимиром Владимировичем… Что ж это такое, опять Киргизия прошлогодняя повторяется, захотел президент, подал в отставку, даже, если к нему едва ли не с указанием не делать этого прилетел замглавы кремлевской администрации.

Ну, с Киргизией обошлось, вместо ушедшего пришел новый, на всю голову понятный, после инаугурации первым визитом в Москву поспешивший, рассказать, как всю власть в одни руки возьмет и премьера ему отдельно не понадобится, вот только конституцию под себя переделает, но это быстро, уже ко Дню космонавтики обеспечит…

С Арменией — другое. Это был тот редкий случай, когда готов был посочувствовать Пескову, ведь ему пришлось бы так или иначе объяснять взволнованной прессе, что да — ужас, но не ужас, ужас, ужас, Пашинян уходит, но остается. Там парламентская республика и все такое, парламент — место для дискуссий, партии присутствуют реально оппозиционные, но правящая партия пашиняновская «Мой шаг» имеет подавляющее большинство и все еще опирается на поддерживающий ее электорат, который после поражения в войне уменьшился, но по всем данным не настолько, чтобы Пашинян утратил шансы остаться премьером после досрочных парламентских выборов, которые по его словам могут состояться уже 20 июня.

Объяснять журналистам все эти азы парламентской демократии, да еще, воленс-ноленс, их защищать, показывая на пальцах, что в близко-союзной Армении она работает, опираясь на жестко прописанные процедуры, официальному представителю Кремля такое, согласитесь, просто ни к чему. Это, как он любит говорить, отвечая на 9 из 10 задаваемых ему вопросов, — «не прерогатива Кремля».

Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС

Придется взять ее на себя и пояснить, почему Пашинян уходя, по всей вероятности, остается. Чтобы избежать обвинений в узурпации власти и стремления избежать ответственности за поражение в войне, премьер-министр согласился на проведение досрочных парламентских выборов. Но сделал он это только после того, как добился от оппозиции гарантий того, что до их проведения он будет исполнять обязанности главы правительства. Напротив, ключевым же условием оппозиционных лидеров было назначение временного правительства во главе с техническим премьер-министром, который будет готовить страну к выборам, чтобы избежать фальсификаций и применения административного ресурса. Именно к этому призывал 75-летний ветеран армянской политики, экс-премьер и министр обороны, занимавший эти посты во время первой карабахской войны начала 1990-х, Вазген Манукян, возглавивший «Движение за спасение Родины».

План Пашиняна, строго следующего процедуре, определяемой армянской конституцией, выглядит так: он подает в отставку, фракции в парламенте представляют свои кандидатуры на пост премьер-министра, но, согласно договоренности, оппозиционные фракции отказываются выдвигать свои кандидатуры. Тогда проводится повторная попытка избрать главу правительства, кандидатуру которого предлагает не менее трети депутатов парламента, но и она не проходит. После этого Национальное собрание Армении указом президента распускается, и в срок от 30 до 45 дней должны быть проведены внеочередные выборы. Все это время, Никол Пашинян и его правительство продолжают исполнять свои обязанности.

Что здесь важно? А то, что Пашинян, наделав великое множество ошибок, которые привели бы любого другого лидера к неминуемому краху политической карьеры, сумел удержаться на плаву в ситуации цугцванга, не оставлявшего ему, казалось бы, никаких шансов на спасение.

Начать с российского фактора, едва ли не важнейшего в армянской политике. Уже сам приход к власти Никола Воваевича Пашиняна, совершившего в 2018 году мирную «бархатную» революцию, не мог не рассматриваться в Кремле как возмутительный акт непослушания. Ладно, пришлось съесть это кислое яблоко. Затем Пашинян, утверждаясь во власти и в поисках справедливости, решил наказать виновных в расстреле мирной демонстрации 1 марта 2008 года, жертвой которого стало 10 человек. Одним из следствий этого стал, мягко говоря, не слишком согласованный с Москвой отзыв новыми армянскими властями генерала Юрия Хачатурова с должности генсека ОДКБ, он стал обвиняемым по этому делу, поскольку занимал пост начальника военного гарнизона Еревана во время тех событий. Это в Москве и в других союзных ей столицах восприняли как непрофессиональные шаги, способствующие дискредитации ОДКБ.

Спустя пару лет война, триггером начала которой президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «возмутительное» заявление Пашиняна, что Арцах(так армяне называют Карабах) — это Армения. Затем перемирие и начало полномасштабного политического кризиса в Армении. Подавленные, фрустрированные поражением армяне бросились искать виновных. Разумеется, глава правительства стал первым из них, его обвинили в предательстве. На категорическое требование оппозиции сложить свои полномочия Пашинян ответил не менее категорическим «нет» и призвал на свою поддержку «улицу», ту самую, что привела его к победе в 2018 году. В значительной степени это удалось, хотя порыв усталых людей, многие тысячи которых потеряли своих близких на войне, встать на защиту своего недавнего кумира, обещавшего им лучшую жизнь, был совсем не таким, как прежде…

Но здесь и сказался великий популистский, а в армянских условиях и выдающийся политический талант Пашиняна. Он сумел своей риторикой убедить, что если не он, то у власти окажутся снова те, против которых за пару лет до этого года восстал народ —

«олигархические кланы бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пусть народ меня расстреляет здесь, на площади, если я виноват», обратился он недавно к своим сторонникам на митинге в Ереване.

Фото: РИА Новости

Оппозиции не удалось поднять столь массовую «улицу» против Пашиняна.

Здесь он выиграл. Несмотря на, скажем прямо, глупую свою оплошность в ходе одного из интервью, когда пренебрежительно отозвался о российских ракетных комплексах «Искандер» (снова российский фактор), мол, они не взрываются, а если и взрываются, то лишь на 10 процентов. Ответная улыбка на это одного из армянских генералов немедленно привела к его отставке. Этого Пашиняну не простил чуть ли не весь армянский генералитет, начальник генштаба Оник Гаспарян потребовал отставки премьер-министра. Пашинян попытался покончить с фрондой в рядах военных просто — он распорядился уволить начальника генштаба. Военных поддержали экс-президенты Кочарян и Саргсян. Позицию неодобрения действий премьера фактически высказал президент страны Армен Саргсян, отказавшись подписать указ об отставке генерала Гаспаряна. Он ушел в отставку лишь в результате длительной юридической процедуры.

Пашинян все-таки вынужден был извиниться за обидные слова в адрес «Искандеров», красы и гордости российского ВПК, но не раньше разговора с Путиным. После череды этих совершенно необязательных с точки зрения реальной ситуации в Армении скандалов, обязанных лишь взвинченному психологическому состоянию премьер-министра страны, в Кремле дали понять, что не имеют претензий к Пашиняну и будут работать с любым лидером, законно избранным армянским народом. Такой же сигнал, как стало известно «Новой», был послан и окружению личного друга Путина, Роберта Кочаряна — мол, Москва останется равноудаленной от всех претендентов на будущую власть в Армении и поддержки перед выборами никому отдельно оказывать не будет.

Тем временем, после принятого на днях решения конституционного суда Армении о не соответствующем конституции уголовном преследовании Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя (дело 1 марта 2008 года), стало очевидно, что экс-президент обязательно будет баллотироваться в депутаты и, вероятно, будет избран. Но сможет ли он реально помешать Пашиняну остаться премьером, в эту вероятность мало кто верит. Нелюбовь к «бывшим» среди большинства армян гораздо сильнее, чем раздражение от нынешнего… Даже, если учесть, что попытку консолидировать оппозицию предприняли на прошлой неделе все три бывших президента Армении, включая первого, Левона Тер-Петросяна, а также два бывших президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, встретившиеся вместе.

Сама возможность такой встречи оппозиционных лидеров, как и решение конституционного суда, открывшего возможность вернуться в политику главному врагу премьер-министра Пашиняна, очень выразительно отличают армянскую демократию от ее главного стратегического гаранта. Поэтому так трудно Кремлю входить в тонкости армянской политики…

Аркадий Дубнов, «Новая газета»

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