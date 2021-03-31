На Марсе обнаружили загадочные объекты длиной тысячи километров
- 31.03.2021, 8:57
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Что это?
На поверхности Марса обнаружили огромные разломы Cerberus Fossae, их запечатлела автоматическая станция Al Amal ("Надежда").
Соответствующее фото опубликовала в Twitter государственный министр по передовым технологиям в Министерстве промышленности и передовых технологий правительства Объединенных Арабских Эмиратов Сара Аль Амири, пишет apostrophe.ua.
"Это монохромное изображение Cerberus Fossae, полученное камерой EXI. Фото было сделано около периапсиса на одной из последних переходных орбит, и поэтому это одно из изображений с самым высоким пространственным разрешением, которое будет делать EXI", – подписала она снимок.
Сара Аль Амири пояснила, что система трещин Cerberus Fossae простирается более чем на 1000 км по поверхности Марса. Их история и возникновение остаются загадкой. Специалисты предполагают, что их происхождение может быть связано с близлежащими объектами, такими как вулканические системы Элизиум и Фарсис.