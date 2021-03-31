Лукашенко поставили на «растяжку» 8 31.03.2021, 9:08

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фото: ТАСС

Апогеем станет международный трибунал над диктатором.

Телеграм-канал «Минская Семибоярщина» опубликовал вероятный сценарий подготовки международного трибунала над диктатором Лукашенко:

— Двое из трех внешних игроков свои цели и задачи расписали до мельчайших деталей. Западный «механизм» запущен по полной. Китай якобы все «игнорит». Демонстрирует показной нейтралитет и равнодушие. На деле интенсивно расширяет белорусский плацдарм. «Друг Си» в ближайшие полгода наметил значительно преумножить уже имеющиеся финансово-промышленные точки влияния. Россия упорно держит утомительно долгую паузу. Готовит неожиданный ассиметричный ответ? Апогеем станет международный трибунал по Беларуси.

Идет сбор доказательной базы, подготовка проекта устава трибунала. Заранее спланированные обращения в Совбез ООН, ОБСЕ, к президенту США - лишь вершина айсберга. Идет согласование персонального состава судей и секретариата трибунала. В закрытом режиме обкатываются варианты взаимодействия, в том числе наднационального разведывательного альянса «Пять глаз», Интерпола и др. Готовится база свидетельских показаний. Проект сопровождают очень солидные советники с именем в мировой паутине политического шпионажа.

Стратегически важное значение «операции трибунал» подтверждает и факт участия «в процессе» Ханса Георга Вика, бывшего главы разведки, ныне председателя консультативного совета по разведке ФРГ. В 1998-2001гг он возглавлял миссию ОБСЕ в Минске. В деталях владеет информацией об «эскадроне смерти» и «кровавом следе» белорусской властной группировки. Не вызывает сомнения, что поверхностные санкции, «принуждение к переговорам» - лишь начальный этап «разогрева» международного проекта.

Основные жесткие действия начнут разворачиваться в июне. Демарш стран Восточного партнерства, НАТО, ОБСЕ, ЕС, острые заявления американского президента и британского премьера послужат основанием для созыва в августе-сентябре Совбеза ООН. Повестка – учреждение трибунала. Естественно, спрогнозировано и российско-китайское вето. Однако оно мало кого будет волновать. Как говорится, процесс пойдет. Международный трибунал – прививка от диктатуры. Последний диктатор Европы – совсем не пустая фраза. Это вызов текущим европейским устоям, идеологии и интересам атлантических элит. Третья по счету в новейшей истории (Нюрнберг, Югославия) «публичная порка» будет проходить громко и с помпой. Чтоб никому не повадно было. Для Лукашенко экзекуция неизбежна.

А что же Лукашенко? Он вынужденно хорохорится, но все прекрасно понимает. Результат его вихлястого политиканства с 2014 года закономерен. Политикой эти действия трудно назвать. Одни лживые и бездумные шараханья. Лукашенко на растяжке. Все очевидно: «переговоры», отставка, трибунал, Владивосток. Впервые в истории международный трибунал, вероятно, будет заочным. Однако для него есть и плохая новость. Белорусский народ не подспорье для геополитиков. Как бы некоторые не иронизировали, Беларусь – учредитель ООН, а белорусский народ – полновесный исторический актор.

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