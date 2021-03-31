Судьба России была решена на чаепитии с «другом Сергеем» 4 Александр Коваленко, sprotyv.info

31.03.2021, 9:20

8,492

фото: kremlin.ru.

Зачем Путин и Шойгу встречались в тайге?

Встреча главы Кремля Владимира Путина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу в таежных просторах уже многими позабылась, оставшись в памяти, в основном, благодаря натянутым показушным фотосессиям, проблемному вездеходу «Лось» и нескончаемому числу мемов, сравнивавших данную пару с героями киноленты «Горбатая гора». Однако время идет, и проясняются интересные детали этой встречи…

Или вы думали, что Владимир Путин, больше года находящийся в изоляции в своем бункере в Ново-Огарево и лишь по острой необходимости его покидающий, просто так выехал в открытый лес, ради чаепития со своим старым, хорошим «другом» Сергеем?

В контексте встреч Путина с Шойгу в лесной местности, хотелось бы напомнить о предыдущем подобном «отдыхе», фотографии с которого так же бороздили просторы интернета. Вот только мало кто знает, что в кадр фотокамер тогда не попали не только неисчислимый обслуживающий персонал и охрана, но и еще один очень известный персонаж, присутствовавший на том «пикнике» – глава ФСБ Александр Бортников.

Нынешняя же встреча проходила без его участия.

Фактически, подобного рода встречи проводятся не столько для пиара на фоне природных красот, сколько для обсуждения в неформальной обстановке наиболее животрепещущих вопросов. А самым животрепещущим из них на протяжении последних лет является вопрос передачи власти.

Не секрет, что Сергей Шойгу мнит себя потенциальным наследником кресла президента РФ, но проведенное в прошлом году надругательство над Конституцией РФ позволило Путину еще декаду занимать свой пост. Разумеется, такой поворот рушил не только планы Шойгу, но и ставил под вопрос данные ему гарантии лично Путиным. Гарантии его наследования.

Самое удивительное в этой истории то, что изменения в Конституцию России были инициированы еще до пандемии коронавируса, а как только она началась, Путин в марте 2020 года покинул Кремль и поселился в Ново-Огарево. Отдаленность от столицы и своего рабочего кабинета со временем стали сказываться на его возможностях по контролю, за ситуацией в стране.

В конечном итоге, уже к лету 2020 года ряд субъектов федерации, в условиях карантина, стали проявлять признаки феодальных наделов, со своими законами и руководством, независимым от центра.

Несмотря на такое развитие ситуации в стране и явную потерю бразд правления, Владимир Путин не только не вернулся в Кремль, но и не отказался от реализации плана по изменениям в Конституцию.

К концу 2020 года стало очевидным, что президент с лишней декадой правления в кармане, вряд ли сможет справиться с такой ответственностью, ведь уже на тот момент, он явно находился в положении президента с ограниченными полномочиями и находящегося в пограничном состоянии транзита власти, которого он не хочет, но по течению которого он вынужден плыть.

Нынешняя встреча Сергея Шойгу с Владимиром Путиным была посвящена вопросу транзита власти, без участия представителей противоположного лагеря, желающих участвовать в этом транзите не меньше Кужугетовича.

И это яркий сигнал того, насколько серьезно своим финтом Шойгу отодвинул аппарат ФСБ от рассмотрения этого вопроса в узком кругу. Разумеется, в аппарате ФСБ по этому поводу обеспокоились и в ближайшее время будут предприняты ответные шаги.

Но, по всей видимости, момент уже потерян, будущее России было определено неделю назад.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».