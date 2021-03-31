«Всю семью отравили мне»: на водоканале в Бешенковичах произошла масштабная авария

«Всю семью отравили мне»: на водоканале в Бешенковичах произошла масштабная авария2
- 31.03.2021, 9:26
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«Скорую» вызвали не менее 16 семей.
Серьезная авария произошла на водоканале в Бешенковичах. Пострадало не менее 16 человек.
Согласно данным заместителя председателя райсполкома В.Э. Гришан, авария произошла в ночь с 29 на 30 марта. На новую станцию обезжелезивания, построенную в 2020 году, стали поступать канализационные стоки.
По данным жителей Бешенковичей, канализационные стоки стали просачиваться в ток водопровода уже с воскресенья:
«В Бешенковичах произошла авария на очистной станции, в воду попали канализационные стоки, говорят, что еще в воскресенье, в понедельник вода из крана шла с таким отвратным запахом, что невозможно было дышать, но ее не отключали до вторника. Точной информации нет, но по слухам 16 человек в больнице. Массовое отравление, в моем подъезде дети отравились. Симптомы наблюдаются у очень многих».
«Авария произошла в ночь с 29 на 30 марта, но вода-то уже была не пригодна с раннего утра 29».
Жители города сообщают, что потребовалось вызывать «скорую» минимум 16 людям. Пострадавшие с менее выраженными симптомами есть едва ли не в каждой квартире микрорайона «Молодежный»:
«По водопроводу в Бешенковичах, на 19:00 было известно о шестнадцати доставленных в больницу в тяжелом состоянии, дети и взрослые. По всему городу брали анализы и пробы воды. Ситуация к вечеру не меняется, у некоторых только сейчас проявляется рвота и температура»
«Знакомые из Бешенковичей подтверждают про воду в микрорайоне Молодежный. Много с кишечным растройством попало в больницу. Школа пострадала. Знакомые не пострадали - в их районе вода из другого источника»
«Все троем лежим, рвота, диарея, температура до 38,1»
«Температура 37,8. Слабость, рвота. А самое смешное, что я эту воду даже не пил. Так зубы почистил»
«Всю семью отравили мне... В мирное время живем, а с водой проблемы.
Если кто то будет писать «ябеду», я подпишусь».
«У меня сын тоже не пил, только зубы утром сегодня почистил, итог - лежит в детском отделении под капельницей».
Председатель Бешенковичского райсполкома Галина Унукович заявила об организации подвоза питьевой воды в микрорайон. Воду действительно завезли.
«Уточнение по ситуации в Бешенковичах. Школа не пострадала, воду перекрыли оперативно, организован подвоз воды. Детей сейчас мало, каникулы, организован лагерь».