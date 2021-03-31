Транспортный налог в Беларуси: кому, когда и сколько придется уплатить 9 31.03.2021, 9:32

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фото: Onliner.by

Налоговики хотят собрать деньги с двух миллионов владельцев авто.

По предварительным оценкам Министерства по налогам и сборам, в текущем году транспортный налог по новым правилам предстоит заплатить около 2 млн владельцев транспортных средств, пишут naviny.online.

Как пояснил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский, ранее автомобилисты платили транспортный сбор при прохождении техосмотра и получали допуск к участию в дорожном движении только после уплаты госпошлины. Чтобы избежать платы, многие владельцы транспорта перестали проходить техосмотр. Тогда было принято решение пересмотреть этот вопрос и отвязать сбор от техосмотра.

В связи с изменением с 1 января текущего года налогового законодательства физлица, в том числе зарегистрированные в качестве предпринимателей, признаются плательщиками транспортного налога за транспортные средства, которые зарегистрированы на них в органах ГАИ, сообщил Ковалевский.

По общему правилу, транспортный налог будет оплачиваться по завершении календарного года в срок до 15 ноября года, следующего за отчетным.

«То есть транспортный налог за 2021 год подлежит уплате до 15 ноября 2022 года на основании извещения, которое будут направлять налоговые органы до 1 сентября 2022 года», — пояснил представитель министерства.

Ковалевский обратил внимание, что для уплаты налога в 2021 году введена особенность — авансовый платеж. Его будут вносить собственники авто, у которых по состоянию на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, по которому ранее была уплачена госпошлина.

Эти плательщики обязаны внести авансовый платеж к 15 декабря на основании извещения налогового органа.

Ставки авансового платежа фиксированные и составляют во всех случаях одну базовую величину (29 рублей), а в отношении мотоциклов и прицепов — 20 рублей.

«Весь первый квартал мы тесно сотрудничаем с ГАИ и «Белтехосмотром». В ближайшее время получим все данные, и только тогда сможем более конкретно вести речь о потенциальных плательщиках. По абсолютно грубым оценкам, мы предполагаем, что плательщиками авансового платежа в этом году будут не менее двух миллионов физических лиц. Соответственно они заплатят порядка 58 млн рублей. В следующем году, когда пойдет доплата по общеустановленной ставке, эта сумма вырастет в три-четыре раза, с учетом ставки для легковых автомобилей массой от 1,750 кг до 2 тонн в 102 рубля, для авто массой от 1,5 до 1,75 тонн — в 81 рубль», — сказал Ковалевский.

По его словам, деньги должны зачисляться в Республиканский дорожный фонд, однако распределение этих средств остается в ведении Министерства финансов.

Кому транспортный налог платить не придется

Не признаются объектом налогообложения автомобили с годом выпуска 1991 и ранее.

Не нужно платить транспортный налог на электроавтомобили — данная льгота предоставлена по 31 декабря 2025 года.

Не подлежат налогу автомобили, специально оборудованные для использования людьми с инвалидностью.

Также не придется платить налог за авто, снятые с учета до 1 июля 2021 года.

Также представитель министерства по налогам и сборам пояснил, что для автомобилистов, которые прошли гостехосмотр, уплатили госпошлину и получили допуск на участие в дорожном движении, дорожный налог будет взиматься только по завершении срока действия допуска.

«Например, если кто-то в сентябре 2020 года прошел техосмотр, уплатил пошлину, получил разрешение по сентябрь 2021 года, соответственно транспортный налог ему нужно будет заплатить только за оставшиеся месяцы 2021 года — с октября по декабрь», — сказал он.

Налоговый кодекс предусматривает два случая, когда ставка транспортного налога понижается. На 50% снижена ставка для владельцев авто с действительным водительским удостоверением соответствующей категории, имеющих инвалидность I, II группы, ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста или тех, кто имеет право на снижение такого возраста.

Для автовладельцев с III группой инвалидности предусмотрено понижение ставки налога на 25%.

Также налоговый кодекс предоставляет местным советам депутатов или местным распорядительным органам право освобождать человека от уплаты транспортного налога в связи с трудной жизненной ситуацией.

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