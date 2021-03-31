Залоговые машины, пирамиды и «серые» схемы: все нюансы покупки авто в Беларуси 31.03.2021, 10:09

2,398

Cлучаи бывают разные.

Автомобильные рынки уходят в прошлое, белорусы все чаще пользуются услугами комиссионных магазинов по продаже авто. Но как не "попасть" на проблемный с юридической точки зрения автомобиль? Обо всех правовых нюансах abw.by поговорили со специалистами автосалона.

Купить залоговый автомобиль, но без юридических последствий

– Бывают такие случаи: человек купил автомобиль в кредит, выплачивает за него деньги и решает продать, – рассказывает Владислав Гончарик, специалист по продажам автомобилей. – Если белорусский банк дает разрешение на продажу такого автомобиля, мы берем его в работу. Разумеется, потенциальный покупатель в курсе ситуации. После продажи такого авто мы едем с продавцом в банк и закрываем кредит, снимаем машину из реестра залогов. В данном случае мы страхуем покупателя от любых рисков. Если бы такая сделка проходила между физлицами, то покупатель мог бы даже и не узнать о том, что машина в залоге у банка. А если бы и узнал, то не был защищен на 100% в том, что человек погасит кредит. Покупая автомобиль в "Автодоме", мы выступаем гарантом в таких случаях, что продавец погасит кредит. Но разумеется, все это только при условии, что банк дает разрешение на продажу. Мы предоставляем документ покупателю, что авто не имеет юридических проблем.

Но случаи бывают разные. Два года назад мы писали об афере с белорусскими банками. В автосалон "Автодом" участились звонки из Могилева с предложениями постановки на комиссию совсем свежих машин. После проверки выяснялось, что авто находятся в залоге одного белорусского банка. В объявлениях тогда появлялись странные предложения о продаже новых машин без пробега из белорусских автосалонов по небольшой цене. В том случае была явная мошенническая схема по обналичиванию кредитных денег. Продавец, когда ему сообщали о том, что машина в залоге, делал вид, что якобы не в курсе ситуации. Разумеется, такие авто не ставились на комиссию, а после статьи в Автобизнесе схема заглохла.

– После того как в СМИ стало известно о могилевских аферистах, схема прикрылась, – рассказывает Владислав. – Также была модифицирована система по внесению данных в реестр залогов. Теперь буквально сразу там появляется информация. Раньше некоторые банки вносили данные с опозданием, машину успевали продать. Мы проверяем авто по платной базе реестра движимого имущества РБ. Проверяем на предмет угона в МВД, а также в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Российской федеральной нотариальной палаты. Поэтому никаких неприятных сюрпризов для покупателя быть не может. Если машина куплена в кредит в белорусском банке и числится в залоге, тогда нужно сначала получить у банка разрешение на продажу. Только в этом случае мы примем такой автомобиль на комиссию.

По словам специалистов салона "Автодом", предложений о постановке на комиссию автомобилей, которые находятся в залоге у российских банков, стало значительно меньше. Последняя попытка поставить на площадку Skoda Octavia была в ноябре прошлого года. Продавец пригнал ее из России в 2018 году и сам не знал о том, что машина в залоге аж с 2013-го. Естественно, клиенту отказали в услуге комиссионной продажи такого авто.

Продажа не снятых с учета машин в комиссионках запрещена. Чем может аукнуться покупателю?

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь №744 "Об утверждении Правил комиссионной торговли..." (глава 5, пункт 31), транспортные средства принимаются на комиссию при наличии у комитента свидетельства о регистрации с отметкой о снятии с учета в связи с продажей. На машине должны быть временные номерные знаки, или "транзиты". Многие автохаусы пренебрегают этим постановлением, а потом начинаются "трудности".

– Чем грозит покупателю покупка автомобиля, который не снят с учета? Для начала банально потерей времени: машину продавцу нужно будет везти в ГАИ. Но и это еще не все: при снятии с учета автомобиль проверяется на предмет юридической чистоты, сверяется VIN. А вдруг по каким-то причинам машину нельзя снять с учета? Или владелец уехал на три месяца, машину не снять с учета. В общем, чтобы таких ситуаций не возникало, в законе и прописан этот нюанс. Хотя некоторые комиссионные площадки этим пренебрегают и ставят машины на "номерах". Это нарушение правил комиссионной торговли, такой договор не имеет юридической силы и может быть признан ничтожным (аннулирование сделок в будущем). Также у нас много покупателей из регионов, которым нужно купить автомобиль здесь и сейчас и на нем же уехать. Не снятое с учета авто и для продавца тоже проблема, так как от покупки могут отказаться покупатели из регионов, которых у нас примерно половина. Что интересно, мы сейчас занялись курьерской доставкой машин из регионов. Предварительно владелец снимает автомобиль с учета, курьер приезжает и забирает. После продажи мы просто переводим на счет клиента деньги. Ему даже наш офис посещать не нужно, а только снять машину с учета.

Договор комиссии заключается с владельцем либо по генеральной доверенности

Договор комиссии в "Автодоме" заключается только с владельцем автомобиля по техпаспорту, либо с представителем владельца с генеральной доверенностью. В любых иных случаях сделка не имеет юридической силы и может быть аннулирована. Поэтому при покупке авто у комиссионного магазина обращайте внимание, кто продает автомобиль - собственник или иное лицо.

Сдал машину в автохаус, а на ней ездят сотрудники

Всегда есть опасения, что сдашь машину на площадку по продаже авто, а на ней будут ездить сотрудники. Как решили эту проблему в компании?

– Мы принимаем автомобиль, в акте осмотра записываем, есть ли повреждения. Подробно снимаем саму машину на видео, документально фиксируем пробег. Машина может выезжать только на тест-драйв, детейлинг или фотосъемку по согласованию с владельцем. Сама стоянка охраняемая, в открытом доступе можно посмотреть видео с веб-камер. Все машины застрахованы. То есть никаких рисков в данном случае у автовладельца нет.

Несколько собственников авто или развод супругов – возможны проблемы...

Бывают ситуации, когда у автомобиля несколько собственников или владелец разводится. К таким покупкам надо подходить осторожно.

– В техпаспорте может быть второй собственник после получения авто в наследство. И тут могут возникнуть споры между ними после продажи. Перед приемом автомобиля на комиссию мы проверяем все документы. В техпаспорте уже должны быть наследники. У второго собственника мы берем нотариально заверенную расписку, что он не против продажи авто. Стараемся максимально проговаривать все моменты с продажей, чтобы не было впоследствии никаких проблем. Была ситуация, когда разводились муж с женой. Здесь сложно заранее все проверить, кто об этом будет говорить? После продажи авто нам позвонила жена, сказала, что в разводе, часть денег муж не отдал, она будет судиться, лучше аннулируйте сделку. Нам пришлось возвращать авто и забирать деньги. В данном случае повезло, что продавец оказался честным и вернул деньги. Но в любых подобных ситуациях человек, который покупает авто у физлица, ни от чего не застрахован. По договору у нас прописано, что машина должна быть юридически чистой, на ней не должно быть обременения. Но по факту обременения есть в виде второго лица, которое претендует на машину.

Денежный вопрос

Большие деньги – это всегда риск. И когда приходит момент оплаты, нужно проявлять осторожность.

– Есть наличный и безналичный расчет, – говорит Владислав. – По законодательству все оплаты осуществляются в белорусских рублях по курсу. До 1000 базовых величин можно расплачиваться за авто наличными. При сумме покупки больше 1000 базовых – только через банк. Это 29.000 рублей, или примерно 11.000 долларов. Хоть такое случается нечасто, но риски нарваться на поддельные купюры всегда есть. При расчетах наличными деньгами мы проверяем их через специальный автомат – он есть в любом банке и проверяет купюры на предмет подделки. Если сумма более 29.000 рублей, покупатель идет в любую кассу банка с нашим договором о покупке авто. Приходит к нам с чеком – и мы отдаем автомобиль. В данной ситуации нивелируются все риски с деньгами, потому что они проходят через банк.

Пирамиды с автомобилями исчезли, но оставили след на белорусском рынке

В Беларуси оставили негативный след автохаусы вроде "АвтоКомпаниСевен", которые представляли собой своеобразную пирамиду.

– В чем был смысл этой схемы? Продавец ставил автомобиль на комиссию по своей цене, – рассказывает Владислав. – Допустим, рыночная цена авто – 30.000 долларов, но владелец хочет продать за 33.000. Он выставляет авто на комиссию в автохаус, подписывает договор о том, что компания обязуется продать автомобиль через месяц за 33.000 долларов. На следующий день автохаус продает машину "перекупам" за 22.000 долларов. И возвращает деньги тому, кто выставил у них на продажу более дешевое авто ранее. Мошенники тем временем "крутят" эти деньги, закрывая свои вопросы. Разумеется, такая схема дала сбой. Части клиентов они закрыли сделки, потом начали отдавать деньги с задержкой, затем отдавать меньшие суммы, а потом вообще перестали отдавать и ударились в бега. Но сегодня клиент может не переживать, в такие схемы уже никто не играет. Мы предоставляем клиентам честную и прозрачную картину. Мы не обязуемся продать автомобиль. Мы делаем все для его успешной реализации. Если продали, то владелец авто получает свои деньги, а мы зарабатываем на комиссии. Если нет, то никто никому ничего не должен. Деньги выплачиваются обычно день в день. По договору мы обязаны перечислить деньги клиенту в течение трех рабочих дней после фактической продажи авто. И то эти три дня в договоре для подстраховки, только из-за возможных заминок с движением денег через банк. К примеру, вечером в пятницу оформили кредит, банки в выходные не работают, в понедельник деньги приходят. В "АвтоКомпаниСевен" изначально была мошенническая схема, у нас же все прозрачно и обмана быть не может.

За последние годы комиссионная продажа авто шагнула далеко вперед. Все больше белорусов пользуются этой услугой, а комиссионные площадки превращаются в своеобразные рынки с большим количеством авто. При этом никаких временных затрат и рисков. Чтобы собрать большое количество машин на площадку, нужно быть кристально чистым с точки зрения закона, так как репутация в условиях современного рынка важнее сиюминутной выгоды от "серых" схем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».