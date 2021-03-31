Медики назвали соус, способный резко снизить уровень холестерина 1 31.03.2021, 10:14

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Исследование опубликовали специалисты из Финляндии.

Высокий уровень холестерина может увеличить риск инсульта и сердечного приступа. Известно, что некоторые продукты могут стабилизировать показатели, пишет u-news.com.ua.

В недавнем исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, ученые из Университета Оулу в Финляндии изучили влияние различных соусов на уровень холестерина.

В ходе эксперимента добровольцы во время завтрака обеда и ужина добавляли к еде несколько ложек кетчупа либо выпивали несколько стаканов томатного сока. Уровень ЛПНП у них значительно снизился всего за три недели, отмечают авторы. Общий уровень холестерина снизился чуть менее чем на 6%, а уровень ЛПНП – почти на 13%, сообщает Express.

Также они обнаружили, что соусами, которые сильно повышают показатели холестерина, являются: Ранч, тартар, майонез, барбекю, терияки и обезжиренная заправка для салатов.

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