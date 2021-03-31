Почему нервничает Кремль 3 Иван Давыдов

31.03.2021, 10:15

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Иван Давыдов

Любая возможность огорчить партию и правительство РФ на предстоящих выборах приобретает особую ценность.

Элла Памфилова свои выборы уже выиграла — коллеги за нее проголосовали, она остается председателем ЦИК РФ. Впереди — серьезные испытания. Кампания в Думу, считает Памфилова, стартует уже в июне. И, конечно, будет непросто, потому что враг не дремлет. Ждем провокаций: «Да, конечно, они обязательно будут, вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь, США, и Россией, диктует неизбежность этого вмешательства». Тут примерно такая у нее идея: в Штатах вместо выборов случился скандал и позор, и теперь им надо доказать, что в России все еще хуже. И они непременно попытаются наплевать в наши избирательные урны. Или что-нибудь еще похуже учинить.

Но не спешите впадать в отчаяние, россияне, на страже наших голосов настоящие герои. «Мы готовимся отражать своей работой, будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения. Готовим наших членов комиссий к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости. Главное наше оружие — это полная открытость, мы не боимся, мы, в отличие от Штатов, в том числе приглашаем международных наблюдателей… Наше оружие — правда, открытость, прозрачность, в первую очередь ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе», — успокаивает слабонервных Элла Памфилова.

Впрочем, не Памфилова, конечно, задает тон. На сайте Кремля опубликовано обращение президента Владимира Путина к членам ЦИК. Там, естественно, про высокие стандарты, широкие возможности и строгое соблюдение законодательства. Но ключевой момент вот: «Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России».

Невнимательный читатель может подумать, что это фраза довольно пустая — ну, разумеется, нужно, чтобы результаты выборов отражали волю тех, кто голосует. Но это ведь наш великий вождь говорит! Тут каждое слово весит тонн двести.

«Суверенитет» — ключевое понятие для идеологии режима, которая как раз сейчас окончательно оформляется. Действия власти не могут быть ничем ограничены, а любые попытки хоть чем-то их все-таки ограничить и есть покушение на суверенитет. Так примерно это понимается, и странно, что какую-нибудь подходящую формулу не вписали прошлым летом в изувеченную Конституцию.

Угроза суверенитету по определению исходит извне. И Памфилова просто берет под козырек и произносит то, что хочет услышать самый главный начальник: «Конечно, будут вмешиваться, ваше превосходительство. Но уж мы их… Не извольте сумлеваться!» К этому сводится содержание пространной речи главы Центральной избирательной комиссии.

Вокруг предстоящих выборов в Думу — необъяснимая нервозность. С ними у хозяев страны явно связаны какие-то страхи. Я долго не мог понять, откуда эти страхи вообще берутся: результат можно рисовать хоть сейчас, все мыслимые законы, отсекающие реальную оппозицию от выборов, налагающие фактический запрет и на агитацию, и на протесты, уже приняты, а если понадобится — до июня-то! — примут еще сколько угодно законов любой степени дикости, благо, у партии власти в парламенте конституционное большинство. Можно спокойно двигаться к неизбежному триумфу, но ведь нет — суетятся. Изобретают какие-то стратегии, пытаются украсть идею «умного голосования», в общем, ведут себя так, как будто и правда будут выборы.

Я долго думал, с чем это связано, и, кажется, наткнулся на приемлемый вариант ответа.

Лет уже около десяти государство старательно вдалбливает в головы жителей страны (все-таки слово «граждане», наверное, не очень уже в наших реалиях уместно звучит) миф про Россию в кольце врагов. Постепенно из придуманного на случай (или найденного в пыльной советской кладовке) пропагандистского хода этот миф превратился в краеугольный камень официального мировоззрения. Стал универсальным объяснением для любых неприятностей, которые с государством происходят. Россия (это почти уже синоним слова «Путин) не делает ошибок. Если кто-то вовне говорит про ошибки России — это результат всемирного заговора русофобов. А если кто-то о том же заикается внутри страны — значит, перед нами наймит врагов, предатель, иностранный агент. По-другому просто не может быть.

Любая критика Путина извне или изнутри — покушение на суверенитет. Собственно, это и есть момент окончательного оформления идеологии режима, о котором выше уже упоминалось.

И с этой точки зрения, как ни странно, как раз предстоящие думские выборы оказываются точкой, в которой эта универсальная конструкция проверяется на прочность. Вечное правление для Путина и возможность игнорировать международное право вписали в Конституцию, но голосование за поправки, во-первых, потерялось на фоне пандемии, а во-вторых, в принципе ведь не предполагало никакого конфликта: не было и не могло быть альтернативных проектов текста. С выборами в Думу сложнее: стопроцентной гарантии, что сквозь все выставленные заслоны не прорвется настоящий оппозиционер, все-таки нет.

Я не знаю, верят ли они сами в свои страшилки про мировой антироссийский заговор. Судя по речам Путина и Патрушева — да, похоже уже верят. Искренне считают, что весь мир вращается вокруг них, что люди на Западе только о том и думают, как бы насадить тут у нас гражданские свободы и прочую содомию, что интернет и, возможно, книгопечатание изобрели исключительно для этого. Но важно понимать вот что: когда они рассуждают об «угрозах извне», подразумевается, что «вне» — это не только сгнившая Европа и разложившиеся Штаты. Обычные россияне, не встроенные в систему — тоже «вне». На самом деле именно граждане России и есть главная угроза «суверенитету по-путински», и, кстати, в этом контексте слово «граждане» возвращает себе смысл. На Америку, если честно, надеяться не приходится. А вот местные все же могут выкинуть какой-нибудь неприятный фортель, несмотря на все начальственные старания.

Оттого они и нервничают, что, допустим, 70% голосов за «Единую Россию» — не важно, настоящих или нарисованных, — при условии, что прочее делится между системной псевдо-оппозицией, это триумф. А те же показатели, но с наличием в парламенте хотя бы нескольких настоящих оппозиционеров, поддержанных живыми людьми, — уже не совсем триумф. Нечто такое, что позволяет задавать вопросы о подлинности «всенародной поддержки».

Можно, конечно, заранее объявить тех, кто голосует неправильно, пособниками иноземных захватчиков. Собственно, это и делает Памфилова. Но еще ведь это значит, что любая возможность огорчить партию и правительство на предстоящих выборах приобретает особую ценность.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»

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