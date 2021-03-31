Глава Бешенковичского района из больницы прокомментировала ситуацию с отравленной водой 4 31.03.2021, 10:24

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Последствия наступают даже после элементарных гигиенических процедур.

В редакцию «Нашей Нивы» приходят сообщения о плохой воде в Бешенковичах — это небольшой городок в Витебской области.

Есть информация об отравлениях, люди сетуют на плохое ощущение после элементарных процедур вроде чистки зубов.

Что происходит в городе? Поздно вечером во вторник «Наша Ніва» дозвонились до главы Бешенковичского райисполкома Галины Унукович. Как оказалось, она уже неделю лежит с пневмонией в больнице и руководит процессом из больничной койки.

— Сообщают о критическом ухудшении качества воды в городе. Есть ли чем успокоить людей?

— Естественно, надо успокоить наших людей и все общество, когда уже вся страна перепугалась. Людям, находящимся в пострадавшем микрорайоне «Молодежный», вся информация доведена.

Да, произошла авария, такие ситуации непредсказуемы, к сожалению. Первые жалобы от людей дошли с задержкой, но тем не менее, я считаю, что все меры мы приняли во время, как только получили сигнал.

— Что сделано?

— В нашем поселке городского типа две станции обезжелезивания, одна на улице Южная, она давно работает, и вторая, новая, — на улице Молодежной, которая запущена буквально в 2020-м году.

В этом районе живут люди в домах, а также есть садик и школа. Хотя школа на каникулах, в ней работает дневной лагерь.

Соответственно, как только стало известно о проблеме, мы организовали подвоз питьевой воды и в учреждения образования, и для жителей района.

Проблемная часть водопровода отключена, район переключен на «чистый» водопровод. Пока трубы промываются, людям рекомендовано не пользоваться водой. Мы думаем, что утром уже будет вода хорошего качества с учетом промывки труб. Пока что жителям рекомендовано пользоваться подвезенной водой.

Что касается самой ситуации, то проводится расследование, оперативно организованы пробы воды — патогенной флоры, вызывающей дизентерию и сальмонеллез, не выявлено.

Продолжаются исследования на наличие вирусов и другой патогенной микрофлоры, подключена областная санстанция.

В магазины тоже завезена бутилированная вода, поводов думать, что ситуация продлится долго, нет.

Мы будем проводить расследование и узнаем, что конкретно случилось. Информация о результатах будет размещена на сайте райисполкома.

— Но есть ли уже понимание что именно произошло?

— Все версии уточняются, я пока не буду выдвигать основную, так как лежу в больнице и не владею ситуацией секунда в секунду. Нужная работа проводится под руководством моего заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству, задействованные специалисты квалифицированы и докопаются до причин, чтобы не допустить повторения.

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