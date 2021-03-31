Израиль внес Чечню в список угроз для своих граждан 31.03.2021, 10:30

Израильское контртеррористическое бюро рекомендует гражданам избегать посещения региона.

Совет безопасности Израиля включил российский регион Чечню в список "очень высоких реальных угроз" для израильтян, "учитывая присутствие и активность террористических организаций". Об этом написано на сайте структуры, пишет liga.net.

При этом израильское контртеррористическое бюро рекомендует гражданам избегать посещения региона и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон. "Немедленно покиньте этот район", – призывает антитеррор-ведомство Израиля тех своих гражданам, кто все же оказался в исламской республике на юго-востоке РФ.

Там же в справке подчеркивается: "В стране проживает чеченский народ, который борется за независимость Чечни от российского правления".

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