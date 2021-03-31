«Люди разогрелись и нужно дальше продолжать делать акции» 31.03.2021, 10:38

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Фото: ТАСС

Останавливаться нельзя!

Телеграм-канал «Мнения» опубликовал мнение своего подписчика о результатах акции 27 марта

«Добрый день.

1. Хочу сказать спасибо за то, что вы организовали эту акцию.

2. Акция состоялась, люди ходили, машины гудели. Город видел, что практически военное положение введено. Ещё несколько миллионов на эту фигню потрачено. Значит в казне ещё меньше денег на ЗП рабочим, значит мы ближе к цели.

3. Идея перенести начало акции так далеко от начальной точки хорошая, таким образом люди рассредоточились в городе и задержаний не было так много. А этим уродам было сложнее отличить протестующих от простых прохожих, задержания смотрелись невероятно абсурдными. А чем больше абсурда – тем быстрее рушится система.

4. При наличии централизованных акций, было удобно делать акции в районах, многие центральные улицы города были совершенно пустые и свободные. В этот раз этим не воспользовались, но в следующий раз смекнут. Поэтому мысль об объединении центра и дворов – правильная.

5. Мы были в машине. Гудели, смотрели, «пристреливались», решили что в целом можно идти в следующий раз пешком.

6. Останавливаться нельзя, люди разогрелись и нужно дальше продолжать делать акции.

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