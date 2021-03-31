Таракан «мутит» темные дела с вакциной от COVID-19 5 31.03.2021, 10:37

4,674

Специалисты сразу же засомневались в адекватности «вирусолога».

Главный вирусолог всея Беларуси собрался произвести лучшую вакцину в мире. Ученые тут же засомневались в адекватности говорящего, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Теперь покажем вам документ, который зафиксирует неадекватность агрофюрера и всех его заявлений по вакцине (впрочем, если бы только по ней). Хотя неадекватность уже в том, чтобы делать вакцину от психоза, имея в стране ледовые дворцы, трактора и водку.

Но все же попробуем углубиться в документ.

1. Для того, чтобы разрабатывать вакцину, у Беларуси нет примерно ничего: ни лаборатории, ни оборудования, ни практик. В связи с этим решено провести реконструкцию «Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». Планируется, что реконструкция и закупка оборудования могут быть завершены через два года после подписания вирусологом распоряжения по разработке вакцины (пока в открытом доступе такого документы нет).

2. Производство вакцины будет состоять из двух этапов. Первый: выполнение научно-технических работ по созданию прототипов вакцины (с учетом отсутствия центра и оборудования – видимо, на кухне у председателя НАН Гусакова). Срок: 2021 – первое полугодие 2022 года.

Второй: выполнение научно исследовательских, опытно-конструкторских и опытно технологических работ по созданию вакцины, включая доклинические и клинические испытания. Срок: 2022 – 2023 годы.

Думается, белoрусская скорость не сильно испугала коронавирус, который мутирует быстрее, чем в НАН успевают согласовать одну бумажку.

3. Но самый главный дефицит, который не позволит создать вакцину – денежный. На все про все выделено аж 4,1 млн долларов. Из них большая часть (2,1 млн долларов) пойдет на обычное на реконструкцию центра («Стройтрест №35 хлопает в ладоши), 1,4 млн – на закупку оборудования, 0,45 млн – на проведение научно-исследовательских работ в рамках фундаментальных и прикладных научных исследований, 0,15 млн – «на проведение республиканского тематического конкурса проектов с целью оказания финансовой поддержки научно-исследовательским работам по актуальным проблемам, связанным с пандемией коронавируса Covid-19, в том числе поиску лекарственных средств и антивирусных вакцин».

Напомним, что инвестиции в AstraZeneca составили 1 млрд долларов, в Moderna – 955 млн.

4. А самое главное в документе не сказано, где взять специалистов. Экс-президент Академии наук Войтович заявил о том, что потенциал беларусской науки на сегодняшний день крайне низок. Специалистов, которые способны создать вакцину, попросту нет. Страна никогда не занималась этими вопросами.

В общем, осторожно, Беларусь врывается в процесс создания вакцины. Трепещи, мир!

А пока вместе деда «Белмедпрепараты» завтра посетит любимая жена Кочанова. Тоже известный вирусолог широкого профиля. Замена по понятным причинам: хвастаться нечем. А еще одной иконки, чтобы подарить директору, как в Гатово, в кармане не осталось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».