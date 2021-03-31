Bloomberg: Вакцины помогают уменьшить количество случаев COVID-19 31.03.2021, 10:45

Однако проблемой могут стать новые варианты коронавируса.

Новое исследование Центров контроля и профилактики заболеваемости США показало, что вакцины против COVID-19 предотвращают не только тяжелые случаи заболевания, но и могут останавливать циркуляцию вируса, уменьшая количество случаев болезни, цитирует Bloomberg издание "Зеркало недели. Украина".

Обзор новостей о пандемии коронавируса сейчас можно назвать настоящими «эмоциональными американскими горками»: людей предупреждают об опасности для здоровья и рассказывают о новых исследованиях. Центры контроля и профилактики заболеваемости США недавно также сделали достаточно важное открытие. Согласно исследованию, вакцины помогают уменьшить количество случаев COVID-19, а не только облегчить симптомы болезни в случае инфицирования.

Эта новость успокаивает и в определенной степени отвергает один из пессимистических сценариев о том, что вакцины могут защитить привитых от госпитализации, но позволят COVID-19 и в дальнейшем циркулировать среди людей.

Новое исследование включало данные 4 тысяч медиков, работников службы доставки и учителей, которые были вакцинированы препаратами Pfizer или Moderna в период с декабря 2020 по март 2021 года в США. Участников попросили сообщать о том, чувствуют ли они симптомы болезни, кроме того, они каждую неделю делали тест на коронавирус. Авторы исследования пришли к выводу, что вакцины помогли сократить количество случаев болезни фактически на 90%. Если вакцинированные люди не заражаются, они не могут передавать вирус другим.

Однако проблемой могут стать новые варианты COVID-19, ведь некоторые из них уже продемонстрировали способность избегать воздействия антител, которые люди получили от исходного штамма коронавируса.

Пол Офит из детской больницы Филадельфии настроен оптимистично. Вакцины демонстрируют определенную эффективность против всех известных в настоящее время вариантов болезни и являются достаточно эффективными против штамма В.1.1.7, который впервые зафиксировали в Великобритании в прошлом году.

Еще до выхода нового исследования Офит увидел достаточно других доказательств уменьшения передачи болезни вследствие вакцинации. Кроме того, врач поддерживает идею введения паспортов вакцинации.

Данные из Израиля, где большая часть населения уже вакцинирована, свидетельствуют о том, что количество смертей и госпитализаций быстро падает.

"Ничто не может быть полностью надежным в случае с пандемией. Но людям безопаснее контактировать с вакцинированными", - говорит Офит.

Новые результаты исследования также должны устранить опасения относительно того, что обнадеживающие результаты клинических испытаний вакцин, не будут подтверждены в «реальном мире». Одной из проблем клинических испытаний был небольшой объем выборки.

В новом исследовании был зарегистрирован 161 случай болезни в контрольной группе с 994 непривитых людей. А среди 2479 привитых участников только восемь человек заразились в период между получением первой и второй доз с интервалом в три-четыре недели. Только три человека были инфицированы после полного завершения вакцинации, через две недели после получения второй дозы прививки.

Многие врачи возлагают большие надежды на прививки, ведь вакцины индуцируют не просто антитела, а обеспечивают так называемый клеточный иммунитет. То есть они стимулируют выработку специальных Т-клеток для борьбы с патогеном. Эти клетки в дальнейшем могут бороться против более широкого спектра вариантов вируса, чем антитела. Т-клетки также сохраняются дольше, в отличие от антител. Это именно то, что дает возможность клеткам организма "запоминать", как надо бороться с патогеном.

По словам врача, вакцина Johnson & Johnson гарантирует клеточный иммунитет только после одной дозы, а вакцины Pfizer и Moderna индуцируют Т-клетки после получения двух доз.

Врач-инфекционист Моника Ганди считает, что вакцины действительно помогут остановить пандемию, поскольку Т-клетки могут бороться с различными вариантами болезни.

"Я понимаю, что это кажется слишком оптимистичным предположением, чтобы быть правдой, но вакцины действительно могут вернуть нас к нормальной жизни", - говорит она.

Конечно, трудно предсказать ход этой пандемии, ведь невозможно четко спрогнозировать дальнейшее поведение человека и быстрый эволюционный путь вируса. Даже оптимисты, которые возлагают большие надежды на вакцины, такие как Ганди и Офит, не берутся прогнозировать, когда пандемия закончится. Но они видят возможность того, что вирус станет меньшей угрозой, вследствие чего можно будет начать возвращение к привычной жизни, резюмирует издание.

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