Многолетний ведущий «Славянского базара» отказался от участия в фестивале

Многолетний ведущий «Славянского базара» отказался от участия в фестивале6
- 31.03.2021, 10:50
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Тимур Мирошниченко поддержал бойкот конкурса.
Украинец Тимур Мирошниченко отказался быть ведущим на «Славянском базаре в Витебске», хотя до этого был им 10 лет.
«Славянский базар. Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд ли фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам», — написал Тимур в Instagram.
Отметим, что ряд артистов уже объявил бойкот лукашенковскому фестивалю.