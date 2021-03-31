Многолетний ведущий «Славянского базара» отказался от участия в фестивале 6 31.03.2021, 10:50

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Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко поддержал бойкот конкурса.

Украинец Тимур Мирошниченко отказался быть ведущим на «Славянском базаре в Витебске», хотя до этого был им 10 лет.

«Славянский базар. Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд ли фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам», — написал Тимур в Instagram.

Отметим, что ряд артистов уже объявил бойкот лукашенковскому фестивалю.

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