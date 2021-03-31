Футбол в похоронном венке 2 Саша Филиппенко

31.03.2021, 10:54

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Саша Филиппенко

Самых сильных футболистов страны власти на поле не выпускают из-за нелояльности режиму.

Сборная Беларуси по футболу (зачеркнуто) ОМОНу, проиграла второму составу сборной Бельгии со счетом 8-0.

Впрочем, это и понятно — играть с языками в ж…е очень сложно. Любой белорус, который бегал от ментов во всю мощь, был бы в этом безвольном коллективе лидером.

Примечательно, что самых сильных футболистов страны, которые по глупости своей выступают против пыток, на поле не выпускают.

Выпускают только тех, кто готов молчать. Лишь знатоки ответят на вопрос: «Что хуже: быть говном в жизни, или говном на поле?». При этом главный тренер сборной Беларуси — Михаил Мархель уверенно заявляет: «Мы играем для народа».

Для народа Бельгии, вероятно, потому что на свой, выходя под знаменем карателей, им давно на…ть…

Саша Филиппенко, «Фейсбук»

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