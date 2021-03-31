В ЦАР въехали российские танки 31.03.2021, 11:00

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иллюстрационное фото

Конвой с наемниками прибыл из Судана.

В охваченную конфликтом Центральноафриканскую Республику накануне вошла колонна бронетехники с российскими наемниками. Кроме танков и бронеавтомобилей, в конвое, замеченном в Бирао, были и гражданские машины, пишет издание Сorbeau News и телеграм-каналы (перевод — ghall.com.ua).

Всего, как утверждается, колонна насчитывала 10 танков и 32 единицы другой техники.

Конвой двигался из Судана, пунктом ее назначения называют город Баминги, на аэродроме которого российские бойцы планируют развернуть свою базу.

Отметим, СМИ сообщали, что армии республики, по всей видимости, помогают бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Ранее мы писали о том, что наемники из российской частной военной компании «Вагнер» без суда казнили четырех мужчин в городе Бамбари на северо-востоке Центральноафриканской республики.

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