Эксперт рассказал, что будет с белорусским рублем в апреле 1 31.03.2021, 11:03

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На его курс «давят» несколько факторов.

Еще недавно российскому рублю предрекали серьезный обвал в апреле. И вот вновь эксперты заговорили о том, что рубль ощутимо дорожает. С чем связаны колебания российской валюты? Какие факторы могут сказаться в ближайшей перспективе, и как это может «отрикошетить» на нашем внутреннем валютном рынке?

Об этом в комментарии Myfin.by рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– Последние две недели российский рубль попал под жернова внешних факторов. Их несколько, в том числе «ДТП» в Суэцком канале с суперконтейнеровозом, а также дипломатическая перепалка в связи с недипломатичным высказыванием президента США Байдена о президенте РФ Путине.

Поддержка российскому рублю

- Прогноз восстановления экономики Евросоюза снизился из-за того, что слабо продвигается вакцинация, накатывает третья волна эпидемии коронавируса плюс внутренние разногласия в ЕС. Восстановление экономики идет замедленным темпом и на этом фоне цена на нефть пошла вниз - к существенной коррекции. Так, если 8 марта цена нефти марки Brent достигла двухлетнего максимума в районе 70 долларов за баррель, то буквально неделю назад она откатилась к 60 долларам. И была угроза того, что будет пробит этот уровень сопротивления и стоимость нефти уйдет еще ниже.

Но тут неожиданно в поддержку цене на углеводороды сыграл этот инцидент в Суэцком канале, который показал всю «хрупкость» международных торговых путей. Цена на нефть «воспрянула» и вернулась к уровню 64 доллара за бочку марки Brent. И на текущей неделе не исключено, что она может опять пойти в рост.

На конец марта и начало апреля (31 марта и 1 апреля) запланировано очередное заседание ОПЕК+. И вполне вероятно, что ограничения на добычу нефти будут подтверждены на ближайшее время. По крайней мере, об этом заявляет Саудовская Аравия. Она готова подтвердить ограничения на май-июнь.

Собственно, эти факторы поддержат цены на нефть. И вполне вероятно, что мировая цена закрепится выше 65 долларов за бочку. Это будет, безусловно, поддержка для российского рубля.

Что будет давить на рубль извне

А вот давление на российский рубль будет оказывать вероятность расширения санкционной политики со стороны Соединенных Штатов и их партнеров в Евросоюзе. Это уже привело к тому, что в марте идут существенные распродажи российских облигаций Федерального займа. В частности, доходность десятилетних ОФЗ поднималась в пике в конце прошлой недели до 7,3%. 30 марта на торгах доходность немного снизилась — до 7,2%. Но это тревожный звонок, потому что комфортная зона находится в районе 6,5-6,6%.

Можно сказать, что распродажи ценных бумаг касаются не только России как обособленного рынка. Идут распродажи по облигациям всех рынков развивающихся стран, в том числе Бразилии, Турции и других стран.

Растет доходность и американских бумаг. При этом, несмотря на все фундаментальные показатели и прочее, интерес к доллару сохраняется. Доллар сейчас доминирует на валютном рынке.

Что в итоге?

И наблюдаются такие качели, которые ведут к повышенной волатильности. Цена на нефть пошла вверх - и российский рубль укрепился. Доллар США на внешних рынках растет - соответственно, российский рубль слабеет.

Так что очень много внешних факторов, на которые российский рынок реагирует именно таким образом и на которые в меньшей степени может влиять. По большому счету это касается сейчас и белорусского внутреннего валютного рынка. Внутренние факторы у нас сейчас пока стабильные, нейтральные, а вот те же самые внешние факторы косвенно отражаются на нашем рынке. Поэтому что будет дальше - прогнозировать достаточно сложно. Очень много факторов, которые могут повлиять на движение в ту или другую сторону на нашем валютном рынке, так что будем наблюдать ситуацию по факту.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

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