Алмазы, продукция ВПК и подготовка переворота: новые факты об аресте Александра Зингмана в Конго 31.03.2021, 11:27

Что еще стало известно об африканских делах «кошелька Лукашенко».

Приближенный к Виктору Шейману бизнесмен Александр Зингман остается за решеткой в конголезской тюрьме, о предъявлении официальных обвинений до сих пор не сообщается. Belsat.eu рассказывает, что известно о деле на данный момент и действительно ли Зингман имел отношение к торговле военной продукцией.

Александр Зингман был задержан 19 марта в аэропорту Лубумбаши вместе с гендиректором подконтрольной ему компании AFTRADE DMCC Олегом Водчицей и итальянским предпринимателем Паоло Персико. Daily Maverick сообщил со ссылкой на источники близкие к властям ДРК, что арест Зингмана связан с намерением бизнесмена продать оружие бывшему президенту Жозефу Кабилю.

Жена Зингмана Елизавета Денисевич заявила, что слухи об оружии «являются абсолютной ложью» и вызывают подозрения, что задержание было «политически мотивировано», пишет EUToday.

По данным СМИ, правительства Объединенных Арабских Эмиратов (именно в этой стране зарегистрирована компания AFTRADE) и Зимбабве сразу после задержания начали давить на ДРК с целью добиться освобождения Зингмана. В МИД Беларуси заявили, что занимаются ситуацией в рамках «оказания консульского содействия белорусским гражданам».

Состоялись ли переговоры?

Точной хронологии событий, связанных с арестом Зингмана, мы не знаем. На этот счет существуют несколько противоречивых версий.

Сначала африканское издание Daily Maverick утверждало, что Зингман успел провести встречу с Жозефом Кабилой, после чего вылетел из Киншаши в Лубумбаши, где и был арестован. Позже итальянский сайт ilsole24ore со ссылкой на представительство AFTRADE DMCC в Беларуси сообщил, что Зингман был арестован в аэропорту Лубумбаши после встречи с местными партнерами, однако имя Кабилы здесь не называлось.

Но на этой неделе в комментарии tut.by в минском представительстве AFTRADE DMCC заявили, что встречи в ДРК вообще не состоялись и Зингман был арестован сразу по прилету в страну. «Планировалась деловая поездка для обсуждения возможной поставки сельскохозяйственной техники и оборудования в ДРК», – утверждают в минском офисе.

«Все, что касается сообщений в местных ресурсах о якобы имеющихся переговорах по поставкам оружия, не соответствует действительности. Как мы уже сказали, задержание произошло прямо по прилету в ДРК. Не было проведено ни одной встречи. Мы расцениваем сообщения такого рода в СМИ как дискредитацию и попытку создать определенное мнение о причинах их задержания», – заявили в AFTRADE DMCC.

Самое интересное, что заявление Aftrade DMCC о том, что конголезские проекты ограничивались сельскохозяйственной техникой, де-факто опровергла газета Администрации Лукашенко – «СБ-Беларусь сегодня». В статье за 29 марта 2021 года сообщалось, что в ДР Конго Зингман представлял предприятия, связанные с «различной техникой и разработкой полезных ископаемых». В частности, он собирался поставлять продукцию МАЗ, БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и МЗКТ. А МЗКТ – это предприятие ВПК, которое производит колесные шасси для ракетных комплексов и бронеавтомобили.

«Вот этот перечень предприятий практически полностью закрывает все запросы Конго. Там очень нужна сельскохозяйственная техника, карьерная и, чего уж молчать про очевидное, военная тоже нужна. Конфликты урегулировать с военной техникой гораздо удобнее, чем без таковой», - пишет лукашенковская газета.

Между двумя президентами

Стоит отметить, что Зингман и Водчиц в октябре прошлого года посещали ДР Конго с официальным визитом. Как сообщала пресс-служба конголезского премьер-министра, компания в ДРК планирует инвестировать в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, утилизацию отходов и сферу защиты. Представители AFTRADE DMCC обещали обеспечить финансирование проектов при помощи африканского Trade & Development Bank и белорусского Банка развития. Среди других представителей конголезского правительства на встрече присутствовал министр обороны ДРК.

О каких конкретно проектах шла речь в сфере обороны – не сообщалось. Однако правительственный пресс-релиз в любом случае противоречит заявлениям AFTRADE DMCC, что их проекты ограничиваются исключительно сельским хозяйством.

Именно эта встреча, состоявшаяся 15 октября 2020 года, может быть ключом к пониманию того, почему у Зингмана вдруг возникли у Конго проблемы. Зингман вел переговоры с премьер-министром Сильвестром Илунга Илукамба, который считается соратником экс-президента страны Жозефа Кабилы. Сторонники Кабилы и сторонники нового президента летом 2019 года сформировали коалиционное правительство, где соратникам бывшего президента отдали не только пост премьер-министра, но и еще шесть ключевых министерств (в том числе Министерство обороны). Однако в январе новый президент Феликс Чисекеди обвинил Кабиля в том, что его сторонники тормозят реформы и коалиционное правительство было отправлено в отставку. Отношения между Кабилой и Чисекеди обострились. Издание Daily Maverick писало в феврале, что попытки Чисекеди снизить политическое влияние экс-президента может привести к тому, что Кабила обратится за помощью к военным, чтобы свергнуть действующее правительство

Таким образом, Зингман проводил переговоры (в том числе о проектах в оборонной сфере) с соратниками экс-президента Кабилы, которые по состоянию на октябрь 2020 года входили в правительство Конго. Однако в марте 2021 года, когда Зингман прилетел в Конго, они уже воспринимались президентом Чисекеди как потенциальные враги.

Belsat.eu направил в представительство AFTRADE DMCC ряд вопросов. В том числе мы хотели узнать, на переговоры с кем прилетел Зингман? И имел ли отношение к проектам в ДР Конго Виктор Шейман? Но в представительстве компании заявили: им нечего добавить к тому, что уже было сказано в комментарии TUT.by.

«Другой информации мы не имеем. Все официальные представители работают в Дубае, а представительство в Минске осуществляет только вспомогательные функции и не уполномочено давать комментарии от имени AFTRADE по деятельности AFTRADE» - заявили журналисту belsat.eu.

Ответ на обращение в главный офис AFTRADE мы пока не получили.

«Рособоронэкспорт», замбийские генералы и Либерман

Зингман – личность непубличная, еще несколько лет назад в инфопространстве о его упоминаниях не было вообще. Ситуация начала меняться в 2018 году, когда Александр Лукашенко вдруг решил развивать отношения с Зимбабве и назначил курировать это направление управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Ключевой личностью в отношениях Беларуси и Зимбабве стал как раз Зингман. Он регулярно появлялся на фотографиях с Виктором Шейманом в Хараре (куда они летали на бизнес-джете премиум-класса) и с африканскими партнерами – в Беларуси. В зимбабвийских СМИ его называли то «выдающимся белорусским бизнесменом», то «советником» Виктора Шеймана. Благодаря чему Зингман вошел в близкое окружение Виктора Шеймана.

В январе 2019 года бизнесмена назначили почетным консулом Зимбабве в Беларуси, а само консульство открыли в минском «Президент-отеле», принадлежащем Управлению делами президента. Как стало известно в результате расследования «Белсата», в соседнем помещении с консульством расположен офис представительства компании AFTRADE DMCC, через которую идет торговля Беларуси и африканских стран. О том, что компания AFTRADE DMCC подконтрольна Зингману, свидетельствовал ряд косвенных фактов, но публично эту информацию подтвердили только после его ареста в ДРК.

В самой Беларуси «Белсат» не нашел ни одного бизнес-актива, которые бы официально принадлежали Зингману. Его жена Елизавета Денисевич руководит фешенебельным столичным рестораном «Фальконе», но по официальным документам Зингман не имеет никакого отношения к этому бизнесу.

При этом, как стало известно журналистам, Зингман владеет минимум гектаром земли и тремя большими домами в Раубичах – речь идет фактически о небольшом квартале, отмечает TUT.by. хотя ранее секретарь Зингмана рассказывала «Белсату», что бизнесмен в основном находится за границей и может не бывать в Беларуси по полгода. Известно также, что он имеет два гражданства – Беларуси и США.

Весной-летом 2020 года у африканских СМИ стали появляться публикации о причастности бизнесмена к торговле оружием. Издание News Diggers сообщило, что Зингман связан с «сомнительными сделками» между российскими поставщиками и африканскими странами. Утверждалось, что бизнесмен организовал встречу президента Замбии Эдгара Лунгу с Александром Михеевым – руководителем предприятия «Рособоронэкспорт», которое уже длительное время находится под западными санкциями. News Diggers опубликовала совместное фото Лунгу, Михеева и Зингмана, а также снимки, где Зингман стоит рядом с замбийскими генералами – министрам обороны, главой ВВС и военным атташе в Москве.

Следует признать, что публикации News Diggers была построена исключительно на самих снимках, выводам журналистов не хватает доказательств. Издание называло только одну конкретную сделку: продажа Замбии российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Однако SSJ100 – это не боевой, а гражданский самолет. К тому же сама по себе сделка секретом не была, о ней заявляли российские официальные лица. В 2019 году реализация контракта была вообще заморожена, Замбии просто не хватило денег.

Представители Зингмана опровергали все обвинения журналистов и утверждали, что «слив» фото был организован его конкурентом, бизнесменом Виталием Фишманом, которые якобы сам торгует оружием. Зингман угрожал подать на выданное в суд.

Во время «войны компроматов» между Зингманом и Фишманом в Сети появилась информация и о других интересных встречах бизнесмена из окружения Шеймана. В частности, на одном из снимков Зингман был замечен рядом с приближенным к замбийскому президенту бизнесменом Валден Финдли, которого африканские СМИ подозревают в связях с наркомафией. На другом – в кампании с израильским миллионером Львом Леваевым, которые стал фигурантом расследования о контрабанде алмазов.

Наконец Зингман и Фишман вместе были замечены с Виктором Шейманом, скандально известным израильским политиком Авигдором Либерманом (в Израиле он был фигурантом ряда уголовных расследований) и его сыном Амосом. Встреча состоялась в лобби гостиницы «Риц Карлтон» в израильском городе Герцлии в ноябре 2019 года. Авторитетному изданию TheMarker представители Либермана объяснили, что политик познакомился с Зингманом, посещая ресторан Falcone в Минске, и теперь поддерживает с ним дружеские отношения. Что касается Шеймана, то он якобы приехал в Израиль «по медицинским обстоятельствам» и присоединился к встрече «из вежливости».

Шейман, сын и генерал ФСБ

Могли ли Зингман и Шейман иметь отношение к поставкам оружия в Африку? На данный момент доказательств этому нет.

Но сам факт того, что Шейман вдруг был поставлен курировать зимбабвийские и другие африканские проекты официального Минска, вызывает много вопросов. Во-первых, силовик, генерал-полковник Шейман не является специалистом по экспорту сельскохозяйственной и другой промышленной техники, на которую официально ориентированы африканские проекты. Во-вторых, развитие международных отношений вообще не входит в сферу профильных обязанностей Шеймана – сейчас он возглавляет управление делами президента.

В предыдущий раз Шейман курировал международный проекты в 2006-2012 гг., когда Лукашенко активно развивал отношения с Венесуэлой. По данным СМИ, одной из составляющих венесуэльских проектов была как раз торговля оружием. Как писала авторитетная испанская газета El Pais, Венесуэла была посредником в приобретении ракет «земля-воздух» между колумбийскими повстанцами FARC и европейскими поставщиками. Тогдашний секретарь Совета Безопасности Шейман был одним из тех, кто продвигал контракты на поставку оружия в Венесуэлу на сумму в 720 млн. евро, утверждала газета. Сам Шейман эту информацию опровергал.

Много вопросов вызывает тот факт, что в африканских проектах Шеймана засветился и его сын Сергей. По данным зимбабвийского издания The Herald , во время визита главы Управления делами президента в Хараре в марте 2018 года Сергей Шейман входил в состав белорусской делегации. Он был презентован как советник («advisor») отца.

Человек с идентичными данными – Сергей Викторович Шейман – фигурирует как соучредитель компании «Теп-холдинг» в Тольятти (РФ), имеющей классические признаки фирмы-прокладки. Вместе с Сергеем Шейманом основателями «Теп-холдинга» являются еще трое граждан РФ, в том числе Анатолий Ткачук – бывший генерал-майора ФСБ, а ныне успешный бизнесмен и глава комиссии оборонно-промышленного комплекса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ткачук и Шейман-старший были знакомы как раз по работе на африканском континенте.

Еще в июле 2010 года Гану посетила совместная белорусско-российская делегация, в которой белорусскую сторону представлял Виктор Шейман, а Россию – Анатолий Ткачук. Делегаты провели переговоры с министрами правительства Ганы об участии белорусских и российских инвесторов в нефтегазовых проектах. Позже Шейман еще трижды прилетит в Акру – в 2011, 2012 и 2013 годах. Каждый раз там будут присутствовать и представители России, вероятно, собственно Ткачук или его люди. Причем в Гане Шейман говорил в том числе о военном сотрудничестве: в 2011 году обсуждалось строительство сервисного центра для вертолетов Ми-7, где ремонтировались бы вертолеты со всей Африки. Ткачук в свою очередь в качестве представителя РСПП официально занимается вопросами экспорта продукции предприятий российского ВПК в Африку.

Демократическая Республика Конго – одна из беднейших стран в мире и при этом одно из самых крупных государств Африки по территории и численности населения (там проживает более 100 млн. человек). человек). В 90-х и начале 2000-х на территории ДР Конго шла гражданская война с активными вмешательством в конфликт других африканских государств. В результате Второй конголезской войны (1998-2002) погибли 5,4 миллиона человек. Сейчас на востоке ДРК уже много лет продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и многочисленными группировками боевиков, терроризирующих местное население. Время от времени боевики захватывают целые районы. Полностью взять под контроль восточные провинции правительство не в состоянии.

«СБ-Беларусь сегодня» в связи с этим констатирует, что у ДР Конго очень много золота, алмазов и других полезных ископаемых, а разработка их месторождений только стимулирует вооруженные конфликты на территории страны. При этом газета признает: расплачиваться за белорусскую технику будут как раз доходами из золотых и бриллиантовых приисков.

«Многие утверждают, что поставлять технику в страну, где происходят такие драматические события, не совсем этично. Спорят по этому поводу давно и сердито. Но знаете что? Это вообще не важно. В данном вопросе для белорусов важны только национальные интересы Республики Беларусь. Мы производим товары, и нам надо их кому-нибудь продавать», – пишет лукашенковская газета.

Интересно, что «национальные интересы Беларуси» при этом представляет зарегистрированная в свободной экономической зоне Объединенных Арабских Эмиратах частная компания AFTRADE DMCC, которая почему-то была назначена ключевым посредником между Белорусским государственным экспортерами и африканскими клиентами. Это при том, что Лукашенко из года в год в своей публичной риторике жестко критикует сам институт посредничества, называя таких бизнесменов «спекулянтами». Но для Зингмана было сделано исключение.

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