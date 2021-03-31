«В Беларуси худших хоккеистов заставляют играть в футбол в качестве наказания» 1 31.03.2021, 11:54

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Бельгийская сборная играла против белорусов в форме с надписью «Футбол за перемены».

Бельгийские газеты в первую очередь обратили внимание на предматчевую акцию своих футболистов и только потом — на происходившее на поле. Звездные игроки озаботились правами человека. Но не в Беларуси, а в Катаре, где стадионы к грядущему мундиалю возводятся в адских для рабочих условиях, пишет "Прессбол".

Сборная Бельгии показала пример поведения в дискуссии о правах человека в Катаре, где пройдет чемпионат мира по футболу.

Перед отборочным матчем ЧМ с Беларусью (8:0) "красные дьяволы" были одеты в футболки с лозунгом "футбол поддерживает перемены", который в последние дни перерос в волну протестов.

Многие страны, в том числе Германия, выступили за укрепление прав человека в Катаре в начале отборочного турнира чемпионата мира. Норвегия была первой страной, публично осудившей ситуацию: в прошлую среду игроки вместе со звездным нападающим Дортмунда Эрлингом Холандом надели белые футболки с надписью "права человека на поле и вне его" перед игрой с Гибралтаром (3:0).

Перед отборочным матчем чемпионата мира против Исландии (3:0) немецкие футболисты, в свою очередь, облачились в черные футболки с белыми буквами, которые вместе составляли слова "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА", — пишет fussball.news.

Следуя примеру сборной Норвегии, бельгийцы вышли в футболках с надписью. Она гласила: "Футбол поддерживает перемены". Это еще раз подчеркивает отношение Бельгийской футбольной ассоциации к чемпионату мира в Катаре. Бельгийцы чаще говорят о том, что футбол может привести к переменам, но не о бойкоте чемпионата мира-2022 как такового, — добавляет brf.be.

Популярный сайт voetbalkrant.com привел твит правозащитной организации Amnesty International, отреагировавшей на акцию бельгийцев словами, что "одного сообщения достаточно".

В общем, нужно понимать, что белорусских кудесников мяча на форумах обсуждали по остаточному принципу. Разгромную победу бельгийские журналисты восприняли как месседж своих дублеров главному тренеру: "Мы тоже хотим на чемпионат Европы этим летом!"

— Впечатляющая "команда Б" разыгрывает показательное выступление (8:0) против Беларуси: Доку, Троссар... однозначно хотят поехать на чемпионат Европы, — заголовок voetbalkrant.com.

Если через пятнадцать минут счет 2:0, а вы Лукаку или Де Брейне, можете вытянуть ноги, заложить руки за голову, расслабиться и посмотреть футбольный матч в прямом эфире. Тем не менее Роберто Мартинес держал своих звезд на лавке: никогда не знаешь, что замышляют эти белорусы… — с таких слов начал репортаж Йохан Валькерс. — Когда счет стал 7:0, 8:0, были и ругательства, и вздохи. Это уже немного напоминало жестокость, хотя на поле были запасные. Но это соответствовало настрою, с которым парни начали матч. Если Мартинес думал, что игра поможет ему принять решения по составу перед EURO, он должен быть очень разочарован: она сделала выбор еще более трудным. Ах да, это было худшее поражение в истории Беларуси, — закончил журналист.

Он же взял экспресс-комментарий у полузащитника "Брайтона" Леандро Троссара — автора дубля и голевой передачи:

— Приятно, когда забиваешь свои первые мячи. Это была хорошая победа, и здорово, если ты в ней поучаствовал. Каждый, кто получил минуты на поле, хотел показать себя.

— Выбор для Мартинеса только усложнился?

— Да, все проявили себя, поэтому мы усложнили задачу тренеру сборной. Я доволен своим выступлением, теперь я должен продолжать в том же духе. Хочу прибавлять, забивать и отдавать голевые передачи в "Брайтоне". Если у меня это получится, буду там хорошо себя чувствовать. Надеюсь попасть на чемпионат Европы.

Комментарии пользователей voetbalkrant.com:

— Они сделали это специально, чтобы мы не заснули.

— Победа над таким соперником обычно ни о чем не говорит.

Мнения пользователей voetbalprimeur.be:

— Ванакен провел хороший матч, если, конечно, можно так говорить, учитывая, кто нам противостоял.

— Кому нужен Эден Азар, когда у вас есть такие, как Доку и Троссар?

— Сегодня было доказано, что иногда ты добиваешься большего с голодными игроками, нежели с заслуженными и уверенными в своем месте в составе... Сейчас все скажут, мол, это было лишь на фоне Беларуси, но лидер в группе Нидерландов — Турция — сегодня играла против Латвии, 3:3 дома. В нашей группе слабый Уэльс бьет Чехию... Никогда нельзя кого-то недооценивать, никогда.

— Отличные ребята, и, честно говоря, энтузиазма у этой команды было намного больше, чем в субботу. Конечно, сейчас сопротивления не было… В любом случае Мартинесу предстоит принять непростые решения перед чемпионатом Европы.

— Беларусь была просто очень слабой. Вы не можете сравнивать это с Чехией. Даже "Серкль Брюгге" (команда, занимающая предпоследнее 17-е место в чемпионате Бельгии. — Прим.) обыграет Беларусь. Есть команды второго эшелона, такие как Чехия. Иногда они могут встать рядом с более мощной командой, а в другой день проиграть кому-то послабее. Иначе обстоит дело с Беларусью, которая не возьмет ни одного очка в матчах со сборными из топ-10. "Красным дьяволам" в игре против Чехии не давали разбежаться, а Беларусь практически не давила, поэтому бельгийцам всегда удавалось спокойно наращивать обороты. В матче с Чехией Куртуа регулярно приходилось вынужденно выбивать мяч вперед, что было хорошо для Чехии. Выведите Де Брейне и Лукаку на поле сегодня, и вы знаете, что они точно так же забили бы.

— Приятно, что мы можем полностью сменить команду и добиться такого результата. Нам показали, что за пределами основы хватает талантов. Это вселяет оптимизм на будущее.

— С Лукаку было бы просто 10:0.

Ответ: Вполне возможно. Но что вы от этого выиграете? Лучше дать Лукаку отдохнуть и позволить другим нападающим почувствовать уверенность и ритм, как в случае с Бачуайи. Это дает больше в долгосрочной перспективе.

Ответ: 10:0 и внимание всего мира.

— Верно. Вы ничего из этого не узнаете. Беларусь играла на любительском уровне. Не было даже таких основ, как давление и прессинг, не говоря уже о плане поставить низкий блок или выходы из обороны.

Приятно за дублеров, у которых появились свои шансы и хорошие голы. Но из этого нельзя делать выводы, потому что на самом деле все сменщики, которым выпал шанс, выполнили работу хорошо.

— 8:0 — очень хороший результат. И наша "команда Б" неплохая. Вы только посмотрите, в каких клубах они играют, — это уже о многом говорит. Мартинес выстроил отличное ядро и обеспечил преемственность. Он смотрит не только на 11 игроков основы, но и на весь ростер целиком. Его на самом деле много критикуют, но он добился нескольких важных вещей. Это нормально, что дублеры команды с рейтингом номер один в мире могут побить основу 88-й сборной мира. Но все равно 8:0 — хороший результат. А как Доку играл! Думаю, его билет на EURO уже готов. Несмотря на то, что сопротивления почти не было, вы отчетливо увидели, на что он способен.

— На Беларусь сейчас смотрят свысока, но это тоже не любительская команда.

Она остается страной с населением около 9 миллионов человек, в которой многие игроки до сих пор занимаются профессиональным футболом.

Это было самое крупное поражение в их истории, и до этого у них также была приличная серия (хотя и против небольших / более слабых стран). И их было довольно сложно обыграть.

Тот факт, что мы выиграли 8:0 с нашей "командой Б", тоже о чем-то говорит. Особенно если посмотреть, как другим топ-странам было непросто в последних матчах со странами уровня Беларуси.

— Хорошо для уверенности вторых номеров. Но Беларусь, что это было?! А потом они побеждают Эстонию.

— В Беларуси худшим хоккеистам приходится играть в футбол в качестве наказания, хотя они вообще не могут этого делать. Так что можно проявить чуточку жалости.

Квалификация ЧМ-2022

БЕЛЬГИЯ — БЕЛАРУСЬ — 8:0

ЛЕВЕН. Стадион "Ден Дреф". Начало — в 21.45

Судья — Донатас Румшас (Литва).

БЕЛЬГИЯ: Миньоле — Алдервейрелд, Денайер (Боята, 46), Вертонген (к) (Дендокер, 64) — Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Т.Азар — Доку (Янузай, 77), Бачуайи (Бентеке, 64), Троссард.

Запасные: Кастеелс, Кастань, Де Брюйне, Лукаку, Мертенс, Салемакерс, Камински.

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Юзепчук, Наумов, Павловец, Поляков — Стасевич (к), Кисляк (Маевский, 61), Эбонг (Савицкий, 46), Подстрелов (Сигневич, 46) — Кендыш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 74).

Запасные: Чичкан, Павлюченко, Лаптев, Бахар, Яблонский, Швецов, Антилевский, Бордачев.

ГОЛЫ: 1:0 — Бачуайи (14, пас — Доку). 2:0 — Ванакен (17, пас — Менье). 3:0 — Троссард (38, пас — Ванакен). 4:0 — Доку (42, пас — Прат). 5:0 — Прат (49, пас — Бачуайи). 6:0 — Бентеке (70, пас — Прат). 7:0 — Троссард (76, пас — Доку). 8:0 — Ванакен (89, пас — Янузай).

Группа "E": Бельгия — 7 очков (3 игры), Чехия — 4 (3), Уэльс — 3 (2), БЕЛАРУСЬ — 3 (2), Эстония — 0 (2).

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