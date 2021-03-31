Против одного шамана Габышева в России отправили 50 полицейских 6 31.03.2021, 12:15

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Александр Габышев

Оппонент Кремля настолько силен?

МВД Якутии задействовало 50 полицейских и девять автомобилей во время январского задержания и доставления в психдиспансер шамана Александра Габышева. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Число задействованных силовиков указано в отдельном приказе главы МВД по Якутии Владимира Прокопенко о проведении «оперативно-профилактического мероприятия» — доставления Габышева в психдиспансер. В частности, там отмечается, что в «мероприятии» принимали участие 11 подразделений МВД.

«Там же много кого подключали, в том числе ГИБДД. Если внимательно почитать приказ, то там написано, что по пути следования надо расставить посты ГИБДД и так далее. Они даже инструктаж в актовом зале УМВД по Якутии провели», — рассказал Прянишников.

«То количество [полицейских], которое присутствовало на территории — ну очень все похоже на то, что расписано было в этом приказе. Сложно сказать, зачем такое количество сотрудников. И опять же при всем при этом бойцы умудрились об него пораниться», — добавил Прянишников.

В январе Габышев не явился на очередной прием, а лечащий врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года.

В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации Габышева. В обоснование своих требований учреждение указало на то, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

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