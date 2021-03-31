«Девушки, смелее вперед!» 1 31.03.2021, 12:22

Фото: ТАСС

Три супермотивирующие истории успеха, адресованные всем белорускам.

«Мы можем справиться с любой работой на свете. Но мы должны браться за работу с радостью и получать от нее удовольствие», — говорит Габриэла Домшиц, которая десять лет занимала позицию топ-менеджера крупнейшего венского концерна — Венских коммунальных предприятий. А сейчас, после выхода на пенсию, руководит крупной благотворительной волонтерской организацией, уже на общественных началах, пишет «Наша Нива».

История Габриэлы — одна из трех, записанных специально для белорусской молодежи в рамках проекта «Першыя» от А1. «Першыя» — конкурс идей для старшеклассников, где им предлагается подумать о том, как улучшить качество жизни, сделать более удобной среду, решить локальные проблемы. Больше о самом конкурсе вы можете узнать здесь, до конца апреля еще можно успеть подать заявку. В рамках цикла мастер-классов для прокачивания скилов участников проекта запланированы и выступления по теме Girl power, чтобы убедить девушек не бояться, верить в себя, создавать и идти к своей мечте. Но к стриму, который начнется в 11.00 3 апреля на видеосервисе VOKA, сможет присоединиться любой желающий.

Спикерки — три австрийки, каждая из которых достигла высот в своей сфере и осуществила мечту, несмотря ни на что.

Деятельность Габриэлы Домшиц, входившей в топ-менеджмент гигантской организации с 15 тысячами сотрудников, привела к тому, что Вена много лет сохраняла лидерство в международных рейтингах наиболее благоприятных для жизни городов. «Если кто-то говорит вам, что в своей трудовой жизни никогда не сталкивался с разочарованием, — не верьте этому человеку, потому что так не бывает. Всегда может случиться поражение, приходится отступать, но надо уметь, поразмыслив над таким случаем, сделав выводы, сохранить этот опыт в памяти — и двигаться вперед», — призывает Габриэла.

Сильвия Шантль, получившая в Нью-Йорке премию «Таймс-сквер» как лучшая актриса, нашла себя в тренерстве — сегодня она учит бизнесменов уверенно держаться и производить впечатление на аудиторию. Сильвия с самого детства шла к своим целям вопреки всему. В школе она была аутсайдером: оценки были плохими, а другие дети старались держаться от нее подальше. «Надо мной насмехались, меня сторонились, это было ужасно. Позже я постаралась забыть, сколько раз я засыпала вечером вся в слезах», — вспоминает она. А репетитор по математике ей однажды заявила: «Из Сильвии Шантль в этой жизни никогда ничего не выйдет». Однако сегодня Сильвия чувствует себя безмерно счастливой и полностью реализовавшейся.

«Я запомнила навсегда одну вещь: коммуникация, качество нашего общения, то, как ты разговариваешь с собой и другими людьми, — это решающий фактор в нашей жизни. И я научилась: чем больше внимания я уделяю тому, как выстраиваю свое общение, тем легче мне влиять на дальнейшее развитие событий», — дает совет Сильвия.

Ульрика Хаслауэр построила успешную компанию в электротехнической отрасли — преимущественно мужском бизнесе. «Когда я родилась и брат впервые увидел меня, то спросил родителей, нельзя ли поменять меня на какое-нибудь домашнее животное. К счастью, родители не согласились, но так у меня произошел, пожалуй, первый в моей жизни конфликт с мужчиной», — рассказывает она. Отец Ульрики не верил, что дочке удастся развить и расширить его бизнес, он настоятельно советовал ей найти себе другое занятие. Но когда его внезапно не стало, 20-летняя Ульрика возглавила семейный бизнес. И сегодня это одно из ведущих австрийских предприятий в области электрооборудования.

Что советует Ульрика? Учиться! «Образование, профессиональное образование — этот путь ведет нас к уверенности в себя, в своих силах. Постоянное обучение позволяет вам иметь преимущество в знаниях, а значит, чувствовать уверенность в своих способностях, которая нам так необходима», — акцентирует она.

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