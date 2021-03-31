Лидер System of a Down о Беларуси: Люди не просто так вышли на улицы 31.03.2021, 12:38

Серж Танкян

Ненасильственный протест работает, изменения возможны.

Лидер группы System of a Down и политический активист Серж Танкян прокомментировал свое отношение к политическому кризису в Беларуси. Эту тему среди прочих он затронул, отвечая на вопросы зрителей в прямом эфире в Instagram, пишет tut.by.

На вопрос подписчика о том, что Серж думает о мирных протестах в Беларуси, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года, артист высказался так:

— Протесты в Беларуси продолжаются уже некоторое время, и Лукашенко жестоко подавляет их. К сожалению, Россия, то есть Путин принял его сторону. И это действительно грустно. Чему меня научила «бархатная революция» в Армении в 2018 году, так это тому, что ненасильственный протест работает, изменения возможны. Я хочу, чтобы люди посмотрели фильм I’m Not Alone («Я не одинок») об армянской революции. В нем есть подсказка, как работает так называемое децентрализованное гражданское неповиновение.

К тому же Танкян перечислил тактики ненасильственной борьбы по образцу недавних протестов в Армении. Он добавил, что ему печально следить за тем, что происходит в Беларуси, в Мьянме и во многих других местах в мире, где вспыхнули протесты. Он считает, что люди не просто так вышли на улицы — они больше не могут принимать систему, которая не изменялась годами, и теперь борются за изменения, чтобы их дети могли жить в лучшей стране и им не пришлось эмигрировать.

— У меня такое чувство, что в ближайшие три-пять лет этот мир кардинально изменится, потому что молодое поколение, скорее всего, все вы, пишущие мне, не сможет больше выдерживать как возможное экологическое вымирание, так и борьбу с автократами одновременно. Они [автократы] должны уйти.

Напомним, что 19 марта Серж Танкян выпустил клип Electric Yerevan, посвященный протестам в Армении. В ролике заметили кадры и с белорусских протестов.

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