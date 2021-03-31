Белорусская анимация «Магутны Божа» попала в конкурс престижного кинофестиваля 31.03.2021, 13:00

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Духовный гимн стал одной из главных песен белорусского протеста.

Короткометражная анимация «Магутны Божа» белоруски Юлии Рудицкой попала в конкурс Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который ежегодно проводится во Франции в начале лета. Об этом автор сообщила у себя в «Фейсбуке»:

— У гэты няпросты час нарэшце добрая навіна: наш фільм «Магутны Божа» — у афіцыйным конкурсе на адным з самых буйных і прэстыжных анімацыйных фестываляў свету — Ансі!

Работа Рудицкой посвящена композиции «Магутны Божа», положенной на слова белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой. Она стала религиозным гимном белорусских эмигрантов, а в 2020 году — одной из главных песен белорусского протеста.

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