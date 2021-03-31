Миллиардер назвал свою команду для полета на космическом корабле SpaceX 31.03.2021, 13:10

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фото: space x

К Джареду Айзекману присоединились три человека.

Три человека присоединятся к Джареду Айзекману для полета на космическом корабле компании SpaceX. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление миллиардера (перевод — РБК).

Это профессор колледжа из Аризоны 51-летняя Сиан Проктор, 41-летний инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски из штата Вашингтон, а также ассистент врача Хейли Арсено, работающая в детском исследовательском госпитале Святого Джуда в штате Теннесси. Айзекман пояснил, что, подбирая команду, хотел дать возможность слетать в космос небогатым людям.

Этот экипаж может стать первым, который направится в космос без профессионального космонавта. По словам Айзекмана, корабль облетит Землю на высоте 539 км. Запуск был запланирован на октябрь, но может состояться уже 15 сентября.

О намерении участвовать в космическом полете и профинансировать его для других членов экипажа Айзекман заявил в начале февраля. Полет должны будут транслировать по телевидению. В рамках этой кампании миллиардер хочет собрать 200 млн долларов для исследовательского госпиталя святого Джуда, для детей, больных онкологическими заболеваниями.

Стоимость самого полета Айзекман не назвал. Часть средств, 100 млн долларов, он уже выделил на благотворительность.

В январе Associated Press со ссылкой на заявление компании Axiom, производящей модули и компоненты для орбитальных станций, передала, что полет частных лиц на кораблях SpaceX обойдется каждому члену экипажа в 55 млн долларов.

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