Главный санитарный врач призвал минчан носить защитные маски 5 31.03.2021, 13:20

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Масочный режим действует в столице с середины ноября 2020 года.

Главный государственный санитарный врач белорусской столицы Светлана Ермак призывает минчан носить защитные маски. По ее словам, в Минске усилят контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий, сообщает "Еврорадио".

Как известно, масочный режим действует в столице с середины ноября 2020 года. Среди прочего, маски обязательны в общественном транспорте.

Ермак ссылается на то, что в Минске продолжают регистрировать случаи заболевания коронавирусом. "Поэтому хотелось бы обратить внимание руководителей организаций... на необходимость неукоснительно соблюдать решение Мингорисполкома, предусматривающее обязательный масочный режим, как для персонала, так и посетителей объектов, а также соблюдение противоэпидемиологических мер, обусловленных санитарно-эпидемиологической службой города".

Светлана Ермак призывает "не забывать носить маски в общественных местах, транспорте". "Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска — барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции", — говорит она.

Также в Минске проверят соблюдение масочного режима в объектах торговли и общественного питания. Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова говорит, что "в последнее время сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание на соблюдение масочного режима и противоэпидемиологических мероприятий". Поэтому 31 марта стартует мониторинг объектов торговли и общественного питания.

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