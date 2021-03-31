СМИ: Александр Зингман вышел на свободу и уже в Зимбабве 9 31.03.2021, 13:27

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Александр Зингман

«Кошелек» Лукашенко находился в конголезском СИЗО.

Международные СМИ 23 марта сообщали, что в аэропорту Лубумбаши (Демократическая Республика Конго) был задержан Александр Зингман — «второй Шейман», как его называют в белорусских бизнес-кругах, почетный консул Зимбабве в Беларуси.

Точная причина задержания Зингмана так и не была озвучена.

Как стало известно «Нашей Ниве», 31 марта Зингмана отпустили из конголезского СИЗО без предъявления обвинений. Он уже находится в Зимбабве.

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