Италия высылает двух российских дипломатов из-за шпионского скандала 4 31.03.2021, 13:37

Посла РФ вызвали в МИД страны.

Власти Италии решили выслать двух сотрудников российского посольства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.

Ранее Министерство иностранных дел Италии заявило, что вызвало российского посла Сергея Разова в связи со свежим шпионским скандалом, сообщает Rai News.

Сообщается, что генеральный секретарь министерства иностранных дел Элизабетта Беллони в среду утром вызвала в министерство посла России по указанию министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

В посольстве России в Италии изданию РБК подтвердили, что в Риме действительно задержан сотрудник аппарата военного атташе, но "комментировать случившееся по сути сейчас считаем нецелесообразным".

По данным издания Corrierre della Sera, россиянина решили выслать из Италии, как и его непосредственного начальника - дипломатический статус не позволяет их арестовать. В то же время другой подозреваемый шпион, капитан итальянского фрегата, арестован.

Напомним, группа специальных операций (Carabinieri del Ros) под руководством прокуратуры Рима во вторник вечером 30 марта арестовала капитана фрегата ВМФ Италии и офицера Вооруженных сил России, аккредитованного при посольстве РФ в Риме.

Оба обвиняются в тяжких преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью.

Оба были арестованы на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

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