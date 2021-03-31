«Спутник V» стал геополитическим просчетом Путина 1 Лилия Корнилова, «Обозреватель»

31.03.2021, 14:04

Фото: ТАСС

Россия раздает обещания другим странам, провалив вакцинацию своего населения.

В пятницу, 26 марта, на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Путин рассказал, как его "хороший знакомый" умер от коронавируса Covid-19 в Латвии якобы из-за отсутствия достойной медицинской помощи. "Лекарств нет, ничего нет. Говорят: „Мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет", — сказал он. — Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер". По мнению Владимира Владимировича, это говорит о плохом уровне системы здравоохранения в других странах.

А в понедельник, 29 марта, стало известно, что в Москве умерла родственница главы Минздрава России Михаила Мурашко. Как пишет российская пресса, 49-летняя москвичка, которая является тещей сына министра, скончалась от инфаркта. Она приехала в гости к дочери, ей стало плохо, по вызову прибыла бригада скорой помощи, но у медиков оказался сломан кардиограф. До приезда второй бригады женщина скончалась — это все, что надо знать об уровне российской медицины. О состоянии науки говорит тот факт, что в списке лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине нет ни одного гражданина РФ.

Тем временем Путин продолжает рассказывать, что российские вакцины якобы самые безопасные и эффективные в мире. Он использует их в качестве оружия в гибридной войне, навязывая другим странам методом кнута и пряника. К примеру, 21–22 января министр обороны Сергей Шойгу посетил Мьянму, 1 февраля там произошел военный переворот, а 6 февраля была зарегистрирована российская вакцина. "Вишенка на торте" — 27 марта замминистра обороны Александр Фомин и члены Общественного совета при Минобороны России посетили военный парад в Мьянме, во время которого силовики убили 114 протестующих.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа "стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак", в том числе из-за "стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин". Глава МИД Франции Ле Дриан в интервью одной из радиостанций рассказал, что то, как РФ подает информацию о "Спутнике V", является "скорее средством пропаганды и агрессивной дипломатии, чем проявлением солидарности". В качестве примера он привел Тунис, куда Россия анонсировала поставку 30 тыс. доз. "COVAX уже поставила 100 тыс. доз и поставит 400 тыс. до мая, а всего в Тунис в этом году запланировано поставку 4 млн доз. Это — основательная работа, настоящая солидарность, а не пропаганда", — прокомментировал ситуацию глава французской дипломатии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает вакцину за рубежом, рапортует, что "Спутник V" одобрен в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Но, следите за руками: "одобрен" и "поставлен" — это две большие разницы. Судя по катастрофическим масштабам вакцинации в России, а также мизерным объемам отгрузок в другие страны, российские власти так и не смогли масштабировать производство препарата.

29 марта стало известно, что "Спутник V" будут производиться в Китае — анонсирован выпуск 60 млн доз для вакцинации 30 млн человек. 22 марта сообщалось, что РФПИ договорились о производстве в Индии до 200 млн доз "Спутника V" в год (что там роспропаганда рассказывает нам про "индийскую" AstraZeneca?..), которых хватит для вакцинации 100 млн человек. В сухом остатке выходит 260 млн доз для вакцинации 130 млн человек (в одной только России проживает 147 млн). Каким образом РФПИ с такими объемами производства планирует поставки в страны с общим населением свыше 1,5 млрд — большой-большой секрет. В прессе пишут, что Россия уже сорвала поставки в ряд стран, к примеру, в Парагвай, Аргентину, Венесуэлу...

На днях исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал итоги социологического исследования, посвященного теме вакцинации в России. Оказалось, только 9% россиян готовы сделать прививку от коронавируса Covid-19; 41% — однозначно не готовы; 31% — скорее нет; 19% — скорее да. Ввиду того что у россиян нет выбора, так как Путин запретил импорт западных вакцин, вопрос о том, готовы ли люди вакцинироваться — это вопрос доверия отечественным вакцинам. Судя по итогам исследования, российским препаратам доверяет 9% россиян.

Отметим, что доверие отечественным вакцинам в России не только находится на низкой точке, но и продолжает падать. В частности, еще 13–14 января 16% (на 7% больше) россиян готовы были вакцинироваться от коронавируса Covid-19, 24% — скорее да (больше на 5%), 20% — скорее нет (на 11% меньше), 40 % — однозначно нет (на 1% меньше). Такими темпами от доверия "Спутнику V" не останется и следа, собственно, как и от доверия самому Владимиру Владимировичу и партии "Единая Россия".

Однако отсутствие доверия отечественным вакцинам на руку российским властям. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ведь в ином случае, пришлось бы вакцинировать собственный народ — 147 млн человек, а это властям невыгодно, как ни крути. Все-таки иностранцы платят за "Спутник V" твердой валютой, а собственный народ придется прививать бесплатно.

Путина не беспокоит тот факт, что в 2020 году Россия оказалась на втором месте по абсолютному количеству смертей, связанных с эпидемией. Об этом пишет интернет-издание "Медуза" со ссылкой на исследователя из Университета Тюбинген Дмитрия Кобака. Выше только США, где население более чем в два раза больше. Россия является одним из лидеров по занижению смертности от коронавируса Covid-19. Как подсчитали специалисты, по годовым данным, разница между официальными цифрами и избыточной смертностью в стране составила почти 6,3 раза.

Но Владимиру Владимировичу, как с гуся вода — в РФ готовятся снимать ограничения, чтобы 9 Мая греметь на площадях оружием. Забавно, как в России левая рука не знает, что делает правая. 30 марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила об угрозе третьей волны эпидемии, однако глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский усомнился в этом якобы из-за большого количества переболевших и привитых. Видимо, в Минздраве России забыли, что к 9 Мая коронавирус надо "победить" (в 2020 году "не победили", и парадные лавры достались Лукашенко, а не Путину). А вот в Роспотребнадзоре помнят, что у Владимира Владимировича, родившегося спустя 7 лет после окончания ВОВ, на руках остался только один "козырь", и тот — не его, а советского народа.

Особый цинизм в том, что в мероприятиях, посвященных Дню Победы, участвуют пожилые люди, в том числе ветераны ВОВ, которые находятся в зоне повышенного риска. Их российские врачи предостерегают от вакцинации. В частности, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала телеканалу "360", что пожилым вакцинироваться не нужно, если есть заболевания, связанные с иммунной системой, в том числе онкологические или рассеянный склероз. То есть, прививаться могут только здоровые, которых и среди молодых днем с огнем не сыскать, не говоря о людях в возрасте. И что ветеранам ВОВ делать, если нет доступа к безопасным западным вакцинам?.. Замуроваться в четырех стенах, смотреть парад по телевизору и ждать смерти?..

В России нет точных данных не только по заболеваемости и смертности от коронавируса Covid-19, но и по вакцинации. Российское издание "Новая газета" запустило интерактивную карту, где аккумулируются официальные и данные с альтернативных источников. Если говорить о вакцинации, в РФ вакцинировано от 5,6 млн человек (по региональным данным) до 6,3 млн (по заявлениям чиновников) — от 3,8 до 4,3% населения страны за четыре месяца (Путин объявил о начале масштабной вакцинации в РФ 2 декабря прошлого года). К примеру, в Москве привито всего 5,5% населения; Санкт-Петербурге — 5,9%; Челябинской области — 3,2%; Мурманской — 3,9%; Оренбургской — 3,1%; республике Тыва — 3%. Для сравнения, в Израиле полностью вакцинировано 51,56% населения.

Катастрофические цифры объясняются не только недоверием россиян к отечественным препаратам, но и банальным отсутствием вакцин. Все, что связано с эпидемией в России, покрыто мраком, но даже в таких условиях то тут, то там появляется информация. К примеру, в марте в российской прессе писали о дефиците как минимум в Курганской и Волгоградской областях, Екатеринбурге, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Зато в марте Россия подарила партию "Спутника V" Вьетнаму. Как сообщила российская пресса, секретарь Совбеза России Николай Патрушев "прибыл во Вьетнам для консультаций по безопасности", и "тем же самолетом доставлена и безвозмездно передана партия вакцины".

Еще в феврале Евросоюз выразил обеспокоенность, почему Путин активно предлагает "Спутник V" другим странам, но пренебрегает вакцинацией российского народа. "Мы все еще не можем понять, почему Россия предлагает теоретически миллионы и миллионы доз, в то время как прогресс в вакцинации ее собственного населения пока недостаточен, — заявила на одной из пресс-конференций глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Это вопрос, на который необходим ответ".

Россия раздает обещания другим странам, игнорируя россиян, в то время как ей не хватает мощностей для производства. Очевидно, "Спутник V" не стал геополитической победой Путина…

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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