Испания расширила применение вакцины AstraZeneca 31.03.2021, 14:21

фото: reuters

В правительстве надеются вакцинировать 70% взрослого населения до конца лета.

Испания расширила использование вакцины AstraZeneca, которую теперь начнут предлагать также работникам критической инфраструктуры, старше 65 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило министерство здравоохранения.

Перед этим в Испании, как и в ряде других стран, вакцину предлагали только людям в возрасте 18-65 лет - из-за того, что сначала было недостаточно информации о ее действие на людей из старших возрастных групп.

Это решение снимет проблему, которая существовала ранее с "критическими работниками" в возрасте от 65 лет - поскольку они не могли привиться "АстраЗенека", но и не входили в возрастные группы, для которых уже доступны вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. Сейчас в Испании этими препаратами прививают группу 80+, следующие в очереди - люди в возрасте от 70 лет.

Всего в Испании, население которой составляет 47000000, сделали 7700000 прививок. Обе дозы пока получили 2600000 человек. В правительстве надеются вакцинировать 70% взрослого населения до конца лета.

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