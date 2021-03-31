Польша объявила набор студентов из Беларуси на программу Калиновского 5 31.03.2021, 14:29

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Новый набор стартует с 1 апреля.

Как сообщает «Беларускi Моладзевы Хаб», в Польше с 1 апреля открывается набор на программу Кастуся Калиновского.

Программа, созданная правительством Польши, работает с 2006 года и дает возможность продолжить обучение репрессированным студентам из Беларуси уже в польских университетах. Набор будет идти до 15 мая.

Стипендия рассчитана на 5 лет и составляет 1250 злотых для бакалавриата и 1500 злотых для магистратуры в месяц.

Список документов для поступления:

1. Анкета кандидата

2. Заявление с просьбой о принятии

3. Аттестат о среднем образовании

4. Апостиль (в аттестате)

5. Подтверждение учебы в университете, выписка оценок, программа обучения

6. Документы об исключении

7. Подтверждение репрессий и другие документы, которые могут повлиять на решение комиссии

За помощью в оформлении документов вы можете обратиться к волонтерам «Беларускага Моладзевага Хаба»:

Telegram @by4by либо на почту bmh.org.info@gmail.com.

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