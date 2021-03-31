Польша объявила набор студентов из Беларуси на программу Калиновского

Польша объявила набор студентов из Беларуси на программу Калиновского5
- 31.03.2021, 14:29
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Новый набор стартует с 1 апреля.
Как сообщает «Беларускi Моладзевы Хаб», в Польше с 1 апреля открывается набор на программу Кастуся Калиновского.
Программа, созданная правительством Польши, работает с 2006 года и дает возможность продолжить обучение репрессированным студентам из Беларуси уже в польских университетах. Набор будет идти до 15 мая.
Стипендия рассчитана на 5 лет и составляет 1250 злотых для бакалавриата и 1500 злотых для магистратуры в месяц.
Список документов для поступления:
1. Анкета кандидата
2. Заявление с просьбой о принятии
3. Аттестат о среднем образовании
4. Апостиль (в аттестате)
5. Подтверждение учебы в университете, выписка оценок, программа обучения
6. Документы об исключении
7. Подтверждение репрессий и другие документы, которые могут повлиять на решение комиссии
За помощью в оформлении документов вы можете обратиться к волонтерам «Беларускага Моладзевага Хаба»:
Telegram @by4by либо на почту bmh.org.info@gmail.com.