Для белорусских водителей приготовили очередной сюрприз 14 31.03.2021, 14:37

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Фото: tut.by

Важные изменения направят на рассмотрение «палаточникам».

За повторное управление машиной без прав водителей в Беларуси хотят отдавать под суд, сообщает the-village.me.

На рассмотрение «депутатам» уже весной будет представлен увесистый законопроект по внесению изменений в Уголовный кодекс.

Заместитель начальника управления – начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры Евгения Парамонова рассказала:

— Есть важная новация для водителей. Предлагается криминализовать деяния, связанные с вождением без прав, совершенные повторно в течение года после вынесения административного взыскания. Это станет дополнительным элементом обеспечения безопасности на дорогах. В этом вопросе важен превентивный эффект. Такие деяния повлекут за собой судимость со всеми вытекающими последствиями.

ABW.by напоминает: сейчас ответственность за управление без права управления предусмотрена КоАП РБ. По части 1 статьи 18.14 КоАП штраф составляет от 5 до 20 базовых величин, а за повторность по части 2 штраф составляет от 20 до 50 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

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