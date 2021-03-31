Медики назвали лучшие продукты для здорового сердца 31.03.2021, 14:42

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Они также укрепляют и сосудистую систему.

Лидирующие позиции в рейтинге причин смертности, занимают сердечно-сосудистые заболевания, пишет medicina.ua.

И ежегодно, этот показатель лишь увеличивается. А потому, очень важно уделять внимание профилактическим мерам, начиная хотя бы с полезного рациона. Естественно, питание нельзя считать панацеей, но существуют продукты, которые помогут существенно снизить уровень риска развития сердечных заболеваний.

Продукты для сердца и сосудов

Авокадо

Плоды данного растения насыщены жирными кислотами, которые имеют благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозговую деятельность. Его полезность состоит в способности понижать давление, укреплять миокард, контролировать уровень холестерина и влиять на процессы кровообращения и кроветворения.

Гранат

Один из наиболее полезных продуктов для сердца, так как способен нормализовать кровообращение, делая кровь менее вязкой. Это в свою очередь помогает избежать таких болезней как инфаркт, инсульт и атеросклероз.

Грейпфрут

Этот цитрус защищает сосуды от образования тромбов. Витамины и микроэлементы содержащиеся в грейпфруте, делают стенки сосудов более крепкими и эластичными, улучшают метаболические процессы и понижают артериальное давление.

Яблоки

Довольно привычный и доступный каждому фрукт полезен для разгрузочного периода при наличии проблем с сердцем. Укрепляя его здоровье, вы сможете также наладить пищеварительные процессы и привести в норму уровень холестерина.

Злаки

Посредством блокировки усвоения вредного холестерина, злаки препятствуют развитию ишемической болезни сердца и развитию атеросклероза.

Масло льна

Всего небольшая доза льняного масла, за счет высокого содержания Омега-3 поможет очистить организм от накопившихся вредных веществ и предотвратить тромбообразование.

Сок красного винограда – профилактика тромбозов и инфарктов, так же, как и красное вино (не более 1 бокала в день).

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