«Уважаемые дворы, ваш выход!»2
- 31.03.2021, 14:47
- 2,136
Повестку дня в Беларуси могут теперь задавать только протестующие.
Надколотый ОАЦ пузырь дает о себе знать. Протест выдавлен с улиц, но остается в головах людей, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Ничего нового придумать не могут. Чистка кадров от неверных по всем фронтам.
По поводу «Славянского базара» - озабоченность крайне высокая. Вся эта история с Галустяном, MARUV и другими сильно давит и выбивает из руки козыри легитимизации. У валасов з места есть возможность дать трехдневный сольник в Витебске под конферанс Губерниева.
В целом, у властей нет вообще никакой позитивной повестки. Тем важнее создавать свою повестку и максимально ее навязывать противнику.
Стратегии сейчас могут быть только максимально секретные и неожиданные для слабовиков. Они думают, что все контролируют. Пусть думают. Уважаемые дворы, ваш выход.