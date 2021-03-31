«Уважаемые дворы, ваш выход!» 2 31.03.2021, 14:47

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Повестку дня в Беларуси могут теперь задавать только протестующие.

Надколотый ОАЦ пузырь дает о себе знать. Протест выдавлен с улиц, но остается в головах людей, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Ничего нового придумать не могут. Чистка кадров от неверных по всем фронтам.

По поводу «Славянского базара» - озабоченность крайне высокая. Вся эта история с Галустяном, MARUV и другими сильно давит и выбивает из руки козыри легитимизации. У валасов з места есть возможность дать трехдневный сольник в Витебске под конферанс Губерниева.

В целом, у властей нет вообще никакой позитивной повестки. Тем важнее создавать свою повестку и максимально ее навязывать противнику.

Стратегии сейчас могут быть только максимально секретные и неожиданные для слабовиков. Они думают, что все контролируют. Пусть думают. Уважаемые дворы, ваш выход.

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