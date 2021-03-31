Польская «Gazeta Wyborczа» написала о минской тюрьме 31.03.2021, 14:50

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Свободу политзаключенным!

Активисты Союза поляков Беларуси Анжелика Борис и Анджей Почобут были помещены в тюрьму на улице Володарского в Минске. Это место – символ вековых репрессий – дает властям возможность оказывать давление на заключенных разными способами, пишет «Gazeta Wyborcza» (перевод – Charter97.org).

Обоим еще не предъявлены официальные обвинения. Их подозревают в «разжигании национальной и религиозной розни» (пункт 130 п. 3 УПК) и грозит до 12 лет лишения свободы.

Борис, глава Союза поляков Беларуси, недавно переизбранная на новый срок, до сих пор отбывает 15-дневный административный арест за организацию «незаконного собрания» – традиционных «Казюков» (ярмарки в День Святого Казимира) в Бресте.

Почобут содержится в тюрьме. Он был задержан 25 марта, однако обвинения до сих пор ему не предъявлены и, как сообщается, до сих пор не освобожден.

«Володарка» – место многочисленных пыток

Известная «Володарка», оставившая негативный след в истории Польши, сегодня СИЗО №1. Это старая тюрьма, построенная в 1826 году помещиком Рудольфом Пищалло по заказу царского правительства.

Российские власти посадили в минскую «губернаторскую крепость», также известную как «Пищаловский замок», участников восстания 1830 – 1831 годов, а затем – повстанцев 1863 –1864 годов.

Отсюда в 1887 году был этапирован маршал Юзеф Пилсудский – сначала в крепость в Санкт-Петербурге, а затем в сибирскую ссылку.

В 1939 и 1940 годах НКВД доставил сотни поляков, которые по распоряжению Сталина и его соратников были расстреляны в Катыни, Харькове, Твери и Западной Украине.

«Володарка» при царе и большевиках была местом многочисленных казней и остается таковой по сей день. Именно в нее Лукашенко приказал свозить осужденных на смертную казнь. Именно здесь их расстреливают.

Здесь «прессуют» заключенных

Тюрьма, старый корпус которой лежит в руинах, дает администрации, следователям и прокурорам широкие возможности для «давления» на заключенных, от которых они хотят получить показания для признания в совершении даже того, чего они не совершали.

Блогер Александр Лапшин, который был отправлен в СИЗО № 1 в 2017 году, описал «Володарку» следующим образом: «Это настоящее гестапо в центре Европы, где незаконно содержатся сотни абсолютно невинных людей». Долгое время меня держали на морозе. Я слышал шутки и смех охранников: «шнеля, шнеля, русиш швайн». Потом отпустили. Солдаты, собаки кругом. Все грязное, заплесневелое, ужасно холодное и сырое от протекающей канализации. Ужасная вонь».

Лапшин оказался в камере в подвале тюрьмы – «грязной, с ржавыми двухъярусными кроватями, без матрасов и постельных принадлежностей». Унитаз был «заср**ной дырой в бетонном полу, раковины не было».

В его камере находился еще один политический заключенный, которого бросили сразу после операции на позвоночнике. Утром, когда охранники пришли обыскивать и фактически грабить заключенных, он не мог встать. Они его избили.

В такой же камере, только жарким летом 2011 года, сидел и координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко.

– Нет солнечного света, потому что это подвал и окна закрыты. Жарко. По стенам течет конденсат от человеческого дыхания. Зловоние. Заключенные могут находится на самой высокой койке. Прямо под лампой, которая никогда не гаснет, примерно в 40 сантиметрах от нее. Она светит прямо в глаза и дополнительно греет, – рассказал он.

По его словам, в «Володарке» на верхних этажах есть камеры получше. «Туда доходит солнце, а туалет отделен от остальной комнаты», – говорит Дмитрий Бондаренко.

Кормят плохо. Лапшин, который не мог рассчитывать на помощь извне, писал, что на завтрак ему всегда давали крупу в грязной миске (потому что ее не было где помыть), на обед – «баланда» или жидкий суп, а на ужин снова крупы. На такой диете заключенные худеют, заболевают и теряют зубы.

Дмитрий Бондаренко мог отказаться от тюремной еды, потому что получал посылки. Но администрация изолятора, если сочтет это нужным, может отказать заключенному в праве на получение посылок.

Именно от администрации зависит, в какие условия поместить задержанного, избивать или нет, с кого нужно выбивать показания. Для особо стойких у них есть «пресс-хаты», где преступники по приказу администрации жестоко обращаются со своими товарищами по несчастью.

– Польша, польские власти должны следить за заключенными лидерами белорусской польской диаспоры и требовать их освобождения. И было бы очень хорошо, если бы начальник тюрьмы получал письма от правительства, посольства и неправительственных организаций с напоминанием о том, что кто-то постоянно наблюдает за его действиями, – заявил Дмитрий Бондаренко.

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